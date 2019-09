“Mano morta” sulle donne? E’ violenza sessuale

Di:

La violenza sessuale non è solo la costrizione fisica ai fini della congiunzione carnale cui si pensa in prima battuta. Può consistere anche in una serie di comportamenti che implicano comunque un’intrusione nell’altrui sfera intima, sia essa quella del fondo schiena, del seno, del collo o delle altre parti erogene. Finanche un bacio sulla bocca non voluto può essere violenza sessuale. E non importa il fatto che il reo non abbia provato alcun piacere per via del breve lasso di tempo durante il quale si è consumata l’azione: basta un attimo per far scattare il reato. Ciò che conta è l’aver oltrepassato la “barriera”.

fonte: laleggepertutti