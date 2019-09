“Nel buio del silenzio”: andare via per sentirci cercati

Di:

Il bisogno di sentirci cercati… e andare via.

Non semplicemente quando quello che abbiamo non basta più. Né solo quando sembra mancare qualcosa di importante, un lavoro, nuove amicizie, un ambiente culturalmente più stimolante.

Ma, in realtà, andare via per sentirci cercati, per capire se almeno qualcuno proverà a trovarci, per poter dire a noi stessi che ha un senso tornare dove credevamo di avere intorno a noi vuoto e disattenzione.

È questo lo stato d’animo espresso nelle parole della poesia “Nel buio del silenzio” di Vincenzo Fiore.

Poeta, scrittore, giornalista e amante della natura, della semplicità del lavoro in campagna e dei suoi frutti, Vincenzo Fiore vive a Mariotto, borgo in provincia di Bari, dove è nato il 10 dicembre 1948.

È autore della raccolta di poesie stampata da Grafiche Arcobaleno “Inchiostro d’Anima” nella quale è appunto inserito il testo “Nel buio del silenzio”.

Autore della nostra Puglia, dunque. Della nostra terra. Terra fertile dove talento continuo fiorisce.

Bisogna crederlo.

Come bisogna credere nel talento presente in ognuno di coloro che abitano questa terra.

La raccolta “Inchiostro d’Anima” rappresenta e racchiude, come in uno scrigno, i moti e le suggestioni più profonde dell’anima.

Quelli che ognuno di noi vive, ma che, preso dal tran tran quotidiano, spesso ignora, accantona, dimentica.

E Vincenzo Fiore, invece, con le sue parole, interviene in ogni singolo verso a ‘mettere nero su bianco’, intingendo la sua penna nell’inchiostro dell’anima, le voci, i sussulti che dicono di noi, di quello che più profondamente siamo o vorremmo essere.

Così, nel testo “Nel buio del silenzio”, si dice, in tono lieve, di una donna che tenta di andare via. Via dal suo uomo. Via da una quotidianità che le sembra stare stretta. Ma poi ritorna.

“Nel silenzio della strada,

con le labbra tremanti,

il viso e i capelli bagnati di sudore,

gocciolanti,

con lo sguardo stizzito,

quasi spiritato,

gli andò incontro”.

E ritorna perché ha sentito il richiamo di chi la fa sentire amata.

Attirare l’attenzione, per esempio andando via, allontanandosi, è un atteggiamento abbastanza diffuso tra gli esseri umani.

Attirare l’attenzione può essere considerato un mezzo per socializzare e comunque per suscitare interesse sulla propria persona soddisfando così il bisogno interiore di sentirsi riconosciuti, considerati, di esistere per qualcuno oltre che per se stessi. Cosa capace di dare un senso alla nostra vita.

Persino all’interno della coppia già consolidata, attirare attenzione, allontanarsi per sentirsi cercati denotano il desiderio di un contatto diverso. Di più. Il creare attenzione per suscitare il desiderio dell’altro è un meccanismo che può rendere più solida e felice l’unione.

E andare via per il desiderio di sentirsi cercati e trovati è tipico anche di un bambino, di un adolescente. Tipico di ogni età. E non bisognerebbe mai ignorarne i segnali. Per rendere felice l’altro e noi stessi.

“Incrociò i suoi occhi,

avvertì la gioia,

la fiducia di un nuovo tempo,

per essere stata ritrovata.

Aveva corso,

e tanto.

Si era allontanata,

vinta dalla voglia di solitudine,

dal desiderio affannoso di libertà,

di perdersi nel buio del silenzio.

Gli sorrise,

timida e impacciata,

gli tese le braccia,

in un sorriso liberatorio.

Il silenzio s’impossessò

dei loro corpi

in un insieme di parole non dette,

di timidezza,

di felicità”.

Daniela Iannuzzi