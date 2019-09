Offerte lavoro per postini in tutta Italia da ottobre 2019

Di:

Nuove offerte di lavoro con Poste Italiane che hanno aperto delle selezioni per postini in molte città italiane. Come sempre si tratta di assunzioni a tempo determinato per esigenze stagionali. Vediamo quali sono le sedi di lavoro e come candidarsi.

Poste recluta nuovi postini per la stagione invernale. Si tratta di offerte con contratto a tempo determinato di 3 o 4 mesi legate ad esigenze stagionali.

Per candidarsi non occorre avere particolari requisiti, non è richiesta esperienza ma diploma o laurea. Grazie ad un piano di reclutamento che prevede, entro il 2020, l’assunzione di 8mila persone, Poste attiva di tanto in tanto delle selezioni per portalettere.

Come già accennato non servono requisiti particolari ma è necessario indicare il voto di diploma o laurea che renderà più stringente la candidatura.

Tra i requisiti richiesti, infatti, il possesso di diploma di scuola superiore o laurea con votazione minima di 70/100 per il diploma e di 102/110 per la laurea. Si richiede anche il possesso della patente, idoneità alla guida del motomezzo aziendale, certificato medico di idoneità generica al lavoro, patentino del bilinguismo per la provincia di Bolzano. Non è richiesta esperienza.

I candidati idonei saranno assunti dal mese di ottobre e per tutta la stagione autunnale o invernale, quindi fino a dicembre e gennaio compresi. Per quanto riguarda lo stipendio, si parla di circa 1.100 Euro al mese.

