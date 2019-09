Un team di supporto agli imprenditori innovativi, ecco “Idea Factory“

Di:

“Idea Factory” è il nuovo progetto innovativo “Estrazione dei talenti” con cui la Regione Puglia – assessorato alla Formazione e Lavoro – attraverso l’agenzia regionale Arti ha investito 10 milioni di euro per sostenere e valorizzare il capitale umano degli startupper e attivare percorsi strutturati di accompagnamento all’imprenditorialità innovativa.

Il progetto è stato illustrato ai giornalisti nel corso di una conferenza stampa tenuta ieri a Foggia. Sono intervenuti il presidente del GAL Meridaunia, e amministratore unico di idea srl, Alberto Casoria, e il coordinatore dei servizi della Factory, Gerardo Fascia. Il GAL Meridaunia è partner del raggruppamento, insieme all’Incubatore Idea srl (capofila), IA Trade Srl, Consorzio A.a.ster srl Milano, associazione Irsef Foggia, associazione Terra Promessa Foggia, Università del Molise, D-Campus srl Foggia, Confagricoltura Puglia. La conferenza stampa di presentazione introduce i primi incontri ufficiali che si terranno il 20 e il 25 settembre a Deliceto e Orsara di Puglia.

Il bando

Prevede percorsi strutturati di accompagnamento all’imprenditorialità per aspiranti imprenditori innovativi associati in team. In particolare nel passaggio critico dalla business idea ad alto contenuto tecnologico verso un progetto d’impresa vero e proprio e verso l’eventuale costituzione della startup.

Servizi offerti

Come supporto alla candidatura della domanda, e in caso di ammissione, sono previsti screening, sessioni comuni di accompagnamento, sessioni dedicate ai singoli team che con tutor e mentori trasferiranno ai team un know-how di idoneo allo sviluppo della strategia, del modello e del piano imprenditoriale. La durata prevista è di 300 ore per singolo team

I beneficiari

La domanda può essere presentata da tutte le persone fisiche, purché raggruppate in team composti da un minimo di tre persone che siano in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: aver compiuto il 18esimo anno di età, residenza in uno dei paesi dell’Unione Europea, essere disoccupati e privi di strumenti di sostegno al reddito, essere occupati intendendosi tutte le componenti della forza lavoro. Il sostegno massimo per ogni team è pari a €. 23.960,00.

I Partner del raggruppamento

Idea srl incubatore (capofila), IA Trade Srl, Consorzio A.a.ster Srl Milano, Associazione Irsef Foggia, Associazione Terra Promessa Foggia, Università del Molise

D-Campus srl Foggia, Confagricoltura Puglia, Gal Meridaunia.