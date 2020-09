Foggia, contromano in via Baffi: ritiro di patenti “a go go”

Multe e ritiri di patente a go go stamattina in via Carlo Baffi a Foggia. Da quando questa arteria cittadina a ridosso di parco San Felice è stata parzialmente chiusa al traffico per consentire dei lavori di scavo sulla carreggiata che conduce da viale Candelaro a via Nedo Nadi, nonostante una ben evidente segnaletica stradale di divieto di accesso, troppi automobilisti distratti percorrono contromano la carreggiata parallela destinata esclusivamente al senso di marcia opposto. Questa mattina, la Polizia Locale sta effettuando gli opportuni controlli. Chi viene beccato mentre viaggia contromano rischia una multa di €321 e la sospensione della patente da 1 a 3 mesi.