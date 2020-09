Foggia, rapina bar: titolare 38enne in coma farmacologico

(ANSA) – FOGGIA, 19 SET – Restano stazionarie e gravissime le condizioni di Francesco Troiano, 38 anni, il titolare foggiano del bar Gocce di Caffè ferito il 17 settembre durante una rapina nel locale di via Guido Dorso, in una zona semicentrale di Foggia. E’ ricoverato in rianimazione ed è in coma farmacologico. Durante la colluttazione con i malviventi è stato colpito da una coltellata all’altezza dell’occhio sinistro.

Sul fronte investigativo, a quanto si apprende, gli agenti della Squadra mobile hanno recuperato la sera stessa della rapina l’auto utilizzata dai banditi per la fuga, una Fiat Punto ritrovata bruciata nelle campagne che si trovano alla periferia della città. Alla ricerca degli autori della rapina, i poliziotti hanno anche esaminato le immagini delle telecamere a circuito chiuso presenti nella zona. (ANSA).