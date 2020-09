Lunedì 21 a San Giovanni Rotondo la “Giornata della Sofferenza”

19 settembre 2020. Come in ogni novena in preparazione alla festa di San Pio da Pietrelcina, lunedì 21 settembre, alle ore 10, nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie, si svolgerà la concelebrazione eucaristica dedicata alla Giornata della Sofferenza, un momento di riflessione e preghiera per i malati e per tutti gli operatori sanitari della Casa Sollievo della Sofferenza. Per la funzione religiosa – che sarà presieduta da padre Franco Moscone, arcivescovo della diocesi di Manfredonia Vieste e San Giovanni Rotondo e presidente della Fondazione Casa sollievo della Sofferenza – saranno in vigore tutte le buone norme di comportamento per prevenire il diffondersi del #coronavirus (mascherine, distanziamento, posti segnalati, divieto di assembramento). (NOTA STAMPA)