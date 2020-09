Manfredonia, Ase: affidamento incarico di revisione legale per triennio 2020-2022

Ase Azienda Sevizi Ecologici spa, società a totale partecipazione pubblica con sede in Località Pariti di Caniglia Z.I. Manfredonia, gestisce il servizio di Raccolta Spazzamento e trasporto rifiuti solidi urbani del Comune di Manfredonia. P.I 02409320716

Con il presente avviso la Società intende avviare una indagine di mercato volta ad acquisire le

manifestazioni di interesse prodromiche all’individuazione, nel rispetto dei principi di non

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza dei soggetti da proporre al Collegio Sindacale il quale ha il compito di far pervenire al Comitato dei Rappresentanti dei Comuni e all’Assemblea dei Soci una proposta motivata riguardante il conferimento dell’incarico.

OGGETTO: Affidamento dell’incarico di Revisore Legale.

PROCEDURA: Ai sensi e per gli effetti dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n 50/2016 e ss.mm.ii. Il servizio verrà aggiudicato, all’operatore economico, che avrà presentato la migliore offerta secondo il criterio del prezzo più basso di cui all’Art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016

DURATA DELL’INCARICO: L’incarico avrà durata di anni 3 a decorrere dalla data di affidamento

dell’incarico e fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2022 (triennio 2020-2021-2022).

REMUNERAZIONE: Per le attività del servizio e previsto un importo di base pari ad € 11.000,00 (undicimila)comprensivo di eventuali spese, al netto di IVA e CASSA.

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI: Possono partecipare alla manifestazione i revisori legali dei conti e/o le società di revisione costituiti nelle forme di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 in possesso dei

seguenti requisiti:

 Requisiti di ordine generale:

a) insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016;

b) assenza di cause di incompatibilità o di decadenza ai sensi delle norme vigenti o di situazioni di

conflitto di interesse con la Società o i suoi soci, come da elenco consultabile al seguente link:

www.gsm-pn.it.

 Requisiti di idoneità tecnico professionale:

a) iscrizione al Registro dei Revisori legali presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi

del D.Lgs. n. 39/2010 e del D.M. 20 giugno 2012 n. 144 e del D.M. 20 giugno 2012 n.145.

b) insussistenza di situazioni idonee a compromettere l’indipendenza o di cause d’incompatibilità

rispetto al conferimento dell’incarico ex art. 10 del D.Lgs. n. 39/2010 e del principio di revisione doc.

n. 100 “Principi sull’indipendenza del revisore”;

c) possedere o impegnarsi a sottoscrivere e mantenere per tutta la durata dell’incarico una

copertura assicurativa adeguata allo svolgimento dell’attività richiesta , con un massimale annuo pari ad almeno 2 milioni di euro.

d) esperienza triennale naturata nelle attività di revisione legale dei conti e, in particolare,

l’esperienza pregressa a favore di società in controllo o a partecipazione pubblica.

 Modalità e termini di presentazione delle candidature:

I soggetti professionali in possesso dei requisiti richiesti possono rispondere al presente Avvisopresentando entro i termini di seguito indicati:

a) la propria candidatura, da redigersi utilizzando preferibilmente il modello allegato (All.A);

b) la fotocopia non autentica di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore o di

altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art.35 comma 2 del D.P.R. n.

445/2000.

La documentazione in formato pdf firmata digitalmente oppure in formato pdf non modificabile a

seguito di scansione della documentazione cartacea con firma autografa, dovrà pervenire via pec all’indirizzo posta certificata PEC: asemanfredonia@pec.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24 settembre 2020.

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del regolamento UE 679/2016 per le finalità connesse al presente avviso.

Ai fini di pubblicità e di trasparenza il presente Avviso viene pubblicato sul sito internet della Società sezione News.

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile rivolgersi a ASE seguente recapito: tel. 0884-

542218 – 542896.

L’Amministratore Unico

geom. Francesco Barbone