Manfredonia. Da “primabotta” a Pierpiero Malta: manifesti candidati con facce di c… (foto)

Manfredonia, 19 settembre 2020. “Pierpiero Malta, Arcangelo Primabotta, Mauro Lampo, Vincenza Cacace..“: manifesti tra l’ironico e il provocatorio in via degli Eremi a Manfredonia, come evidente dalla fotogallery in allegato.

Attacco satirico dunque rivolto alle imminenti elezioni regionali pugliesi. Un attacco omnicomprensivo, verso tutti i partiti, in considerazione della “rivisitazione” (anche volgare) dei nomi dei vari partiti e movimenti in lizza per le regionali: “Fardelli d’Italia”, “SEGA”, “MoTImento”, etc.