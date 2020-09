Manfredonia nel piano nazionale per combattere malattie da inquinamento

Un programma che il ministero della Salute e il viceministro Pierpaolo Sileri (che è un medico) vogliono poi poter adottare come modello da replicare. In sostanza, «si tratta di condurre un censimento accurato delle malattie ricorrenti nelle zone ad alto inquinamento, per potervi leggere una correlazione con le sostanze più pericolose», spiega Sileri. Nella lista delle 6 città compare Manfredonia (Foggia) con ciò che vi aveva abbandonato la petrolchimica (il progetto ipotizza presenza nel suolo di benzene, etilbenzene, toluene, xilene, caprolattame, Ipa, arsenico, mercurio, piombo e zinco, mentre nelle acque di falda presenza di benzene, etilbenzene, toluene, xilene, caprolattame, idrocarburi policiclici aromatici, arsenico, mercurio, zinco, alluminio, nichel, piombo, nonché azoto ammoniacale). «Il primo passo sarà individuare e caratterizzare i luoghi dal punto di vista degli inquinanti presenti nell’ambiente, con monitoraggio degli istituti zooprofilattici», avverte Sileri.

Fonte: ilsole24ore