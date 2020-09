Modalità di voto alle elezioni regionali di domenica e lunedì 20-21 settembre

Domenica 20 e 21 settembre si vota in Puglia per il rinnovo del consiglio regionale e per il referendum costituzionale sulla riduzione dei parlamentari. Si vota dalle ore 7 alle ore 23 di domenica, e lunedì dalle ore 7 alle ore 15.

Si andrà ai seggi anche alle comunali in 10 Comuni della provincia di Foggia: Accadia, Cagnano Varano, Casalvecchio, Lesina, Mattinata, Lucera, Monteleone, Ordona. Rocchetta S. Antonio, Serracapriola.

Regionali, come si vota. L’elettore esprime due preferenze, una al candidato presidente, l’altra ad una lista (con i candidati consiglieri). Il nome degli 8 presidenti candidati in Puglia è già scritto sulla scheda.

Si può votare:

1) Per il presidente e due candidati delle liste a lui collegate, nomi da scrivere nelle 2 righe previste. Si può scrivere solo 1 nome, ma se si sceglie di scrivere 2 candidati, devono essere di sesso diverso. Se si votano 2 uomini, vale solo il primo voto espresso, se si vota per 2 donne, vale solo il primo voto espresso, se si vota per un uomo o una donna valgono entrambi.

2) Per i candidati delle liste scrivendone il nome in corrispondenza del simbolo

3) Tracciando una croce solo sul simbolo del partito

4) Tracciando una croce solo sul nome del presidente

5) E’ possibile esprimere il voto “disgiunto”, cioè i consiglieri di una lista e il candidato presidente di un’altra lista.

Per quanto riguarda il referendum costituzionale in materia di riduzione dei parlamentari, il quesito è il seguente: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente ‘Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari’, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n.240 del 12 ottobre 2019?”. La risposta è Sì o No.

Le operazioni di voto si svolgeranno in base alle norme anti-Covid, mascherina obbligatoria quando si entra nella struttura e distanziamento.Voto in sicurezza: il protocollo sanitario anti Covid per i seggi elettorali