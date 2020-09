“Ufficialità StatoQuotidiano”: “Positivi parte dei migranti trasferiti ieri a Manfredonia”

(statoquotidiano) Manfredonia, 19 settembre 2020. Positivi al nuovo coronavirus parte, o per meglio dire “gran parte“, dei cittadini di nazionalità straniera, sbarcati ieri mattina sulla spiaggia di Baia dei Campi, a Vieste. E’ quanto appreso da StatoQuotidiano.it, con raccolta dati ufficiale.

Come riportato ieri da Gargano.tv, le 24 persone sbarcate ieri, all’alba a Baia dei Campi, sono risultati “immigrati clandestini”: tra di loro “anche donne e bambini di pochi anni di età. In un primo momento erano stati intercettati, una decina di persone. Ma non si esclude che ulteriori clandestini siano riusciti a dileguarsi e a far perdere le loro tracce“.

“La Asl ha provveduto ad inviare sul posto una unità mobile per accertare le loro condizioni di salute, in particolare dei bambini. A tutti è stato prelevato il tampone per l’accertamento di eventuale contagio da coronavirus“. “Gli immigrati sono stati (in seguito,ndr) trasferiti in una struttura organizzata di Manfredonia, con mezzi messi a disposizione dal Comune di Vieste“.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, parte degli immigrati sono risultati positivi al nuovo coronavirus. Nell’identificazione, e durante gli accertamenti, personale delle Forze dell’Ordine – come riferito a StatoQuotidiano – sono entrati in contatto con i 24 migranti “nel rispetto delle normative anticovid”. Naturalmente, sono in corso ulteriori accertamenti.