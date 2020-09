Manfredonia, 19 settembre 2020. Resi noti i vincitori dell’undicesima edizione dell’URBAN Photo Awards, vetrina e palcoscenico internazionale per fotografi professionisti e amatoriali.

Il premio. Da fonti ufficiali, “promosso da dotART, associazione culturale di Trieste che opera nel campo della fotografia e delle arti visive, URBAN vede ogni anno migliaia di foto in gara e centinaia di partecipanti da tutto il mondo. È un contest di respiro internazionale in continua crescita, uno dei pochi a ‘varcare i confini’ del web offrendo ai fotografi una reale visibilità attraverso decine di mostre fotografiche itineranti in giro per il mondo. Solo nel 2019, URBAN ha allestito 50 mostre per quasi 1.700 foto esposte. Alla base di tutto, c’è sempre la valorizzazione del talento e della qualità”.