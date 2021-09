Francesco Bonito alla piazza di Conte: “Grazie di cuore, Cerignola ti ama”

Bagno di folla per Giuseppe Conte stamattina a Cerignola e a San Nicandro Garganico nel tour elettorale delle amministrative di ottobre. In entrambe i paesi il presidente del M5s ha sottolineato la necessità di “non votare il compare ma il progetto”, anche in relazione al tesoro di soldi che è arrivato dall’Europa. “Qualcuno è rimasto perplesso di fronte alla nostra permanenza in questo governo- ha esordito nel paese garganico in riferimento al premier Draghi- ma abbiamo agito con responsabilità, affidandoci a una persona autorevole che avesse come obiettivo quello di mettere in sicurezza il paese”.

Non solo “ics” sulla scheda elettorale, o comizio, o tour, ha precisato in riferimento alla campagna elettorale in atto, ma anche “un percorso cominciato con i non iscritti al M5s nei forum tematici” che deve essere la base per dialogare, argomento tanto più attuale dopo il suo incarico da guida dei pentastellati.

I temi su cui si è soffermato principalemente, a proposito delle cose da fare, sono stati la transizione ecologica, digitale e l’inclusione sociale. Il pubblico sotto il palco non ha perso occasione per interloquire con lui, l’amarcord che si è concesso a Cerignola sui nonni che vedevano arrivare “u mninn” ha rinsaldato il discorso sul sud: “Sono un figlio di questa terra e come tanti altri sono andato fuori, ma il legame non potrà mai essere cancellato. È anche la ragione per cui, quando ho potuto promuovere delle riforme, la prima è stata quella di colmare il divario nord-sud. Con il Conte 2 abbiamo introdotto, come mai è stato fatto prima, una fiscalità di vantaggio perché chi crea imprese a sud ha più difficoltà, servono sgravi fiscali strutturali”.

Conte a Cerignola Francesco Bonito Conte a San Nicandro

Ha poi ricordato il Contratto di sviluppo della Capitanata e il “tesoro” arrivato dall’Europa. “Grazie a Conte!”, ha gridato qualcuno dal pubblico. “Aldilà dei meriti- ha risposto l’ex premier- e del fatto che c’è in atto un processo di rimozione, non viviamo del passato ma dobbiamo guardare avanti. Questa dote finanziaria, certo, a me sembrava un sogno e quando ho visto il mio paese distrutto dal punto di vista sogno economico, sociale e psicologico mi sono detto, ‘ o porti i soldi a casa o li porti’”. Tornando al presente ha aggiunto: “La politica ha un imperativo morale per migliorare la qualità di vita per i nostri figli e nipoti, spendere questa somma senza creare un ulteriore divario economico”.

Circa il voto locale, Conte ha riferito di alcune analisi di qualche veterano della politica: “Fra qualche giorno sarete chiamati ad apporre una crocetta, quando ho iniziato la guida del M5s mi sono arrivate le voci per cui il voto locale ha una logica diversa da quella nazionale. Qua voti il compare, il parente, il cugino, ci ricattano con gli affetti ma a me interessano i progetti per Cerignola, voi sceglierete un progetto per questa comunità. Aiutateci da subito, noi abbiamo bisogno di continuità fra il governo delle città e quello della nazione”.

“Nessun progetto di società- ha aggiunto- può risultare praticabile, affidabile, risolutivo per migliorare le nostre condizioni se non lo conduciamo alla luce di alcune premesse, non negoziabili. Lo dico in una città che soffre tanto per la delinquenza, un cancro che ruba risorse ed energie alla gente onesta, che si insinua, ti fiacca, ti frustra e si avventa laddove vede un po’ di creazione di valore economico. È un cancro che dobbiamo combattere tutti insieme, il principio di legalità deve essere l’ obiettivo fondamentale. Cerignola ha un tessuto sano, siete voi. Questa città ha espresso una grande coscienza civica Giuseppe Di Vittorio. Dietro di lui non c’è solo un percorso con grandi ideali ma c’è stata una forte coscienza morale”.

Francesco Bonito era strabiliato dalla gente in piazza in una domenica di settembre in cui il sole picchia ancora molto forte. “Grazie di cuore- ha esordito il candidato sindaco quando Conte gli ha ceduto la parola a inizio comizio- per questo bagno di folla, è straordinario. Cerignola ti ama. Quando vinceremo l’autorità nazionale e regionale devono darci una mano, ma abbiamo gli uomini e le donne che consentiranno questo contatto continuo con una persona che ha dimostrato grande sensibilità per questa città. Non lo dimenticheremo”.