Manfredonia sconfitta a San Severo, finisce 2 a 1

Statoquotidiano.it, Manfredonia, 19 settembre 2021. Prima sconfitta in campionato del Manfredonia Calcio contro l’Alto Tavoliere San Severo nel derby di capitanata con il goal della vittoria segnato dall’ex Alessandro Morra.

I TEMPO

Buon inizio del Manfredonia che al 5’ si rende pericoloso con Cicerelli che lascia partire una conclusione dal limite ma il pallone è alto sulla traversa.

Fase di studio e sostanziale equilibrio in campo nella fase iniziale con leggera supremazia territoriale del San Severo che vuole fare sua la posta in gioca e preme sull’accelleratore. Al 29’ si rende pericoloso con De Vivo che serve un pallone in profondità per Cruz che per poco non supera Sarri. Passa soltanto un minuto ed è ancora Cruz che su cross dalla destra di Consolazio incorna la sfera ma la sua conclusione è alta sulla traversa. Al 30’ è De Vivo che lascia partire dai 25 metri una gran botta ma Sarri prontamente devia in angolo. Doccia fredda e goal del Manfredonia al minuto 43’. Monopoli intercetta di testa un pallone e lo spedisce in rete alla spalle di Equestre. Aumenta la pressione del S. Severo alla ricerca del pareggio. Al 44’ su calcio di punizione di De Vivo, Consolazio di testa centra la traversa ma è l’ultimo brivido prima del fischio del direttore di gara.

II TEMPO

Si rientra in campo dopo l’intervallo e sono i locali a rendersi subito pericolosi con Consolazio che lascia partire un tiro ad incrocio ma la conclusione è di poco alta. Il goal è nell’aria ed al 15’ ci pensa Lamatrice a pareggiare i conti mandando il pallone in rete. Ancora pressione del S. Severo alla continua ricerca del goal ed al 29’ è proprio l’ex Alessandro Morra (tre punti molto importanti e ci tenevo molto a questa partita essendo un ex del Manfredonia) a ribadire in rete con un tap in un pallone respinto da Sarri su calcio di punizione insidioso di De Vivo.

Il San Severo mette in bacheca la sua seconda vittoria stagionale, portandosi a quota sei in classifica a punteggio pieno battendo un Manfredonia poco incisivo in zona tiro. L’assenza di Sementino in difesa e Trotta in attacco testimoniano evidentemente un problema di organico, ossia, mancano in alcuni reparti degli elementi in grado di sopperire ad assenze importanti. Non è un caso, infatti, che Cicerelli, uomo squadra sia stato piazzato al centro della difesa accanto a Colangione mentre Ingredda, nostante sia uscito malconcio nella partita di coppa contro il Vieste abbia stretto i denti e sia sceso ugualmente in campo.

IL TABELLINO

ALTO TAVOLIERE S. SEVERO –MANFREDONIA CALCIO 1932 2-1

Reti: 43’ pt Monopoli (M); 15’ st Lamatrice (ATS), 29’ st Morra (ATS);

S. Severo: Equestre (1’st Carella,) Morra, Visani, Pissinis, Cruz (39’ st De Cotiis), Consolazio, De Vivo, Feltre (9’ st Nicodemo), Garcia, Lamatrice, Grasso.

A disposizione: Carella, Minucci, Nicodemo, Abissinia, Villani, Torraco, Cakoni, De Cotiis, Bisceglie.

Allenatore: Francesco Bonetti

MANFREDONIA CALCIO 1932: Sarri, Manna, Armiento, Partipilo, Colangione, Cicerelli, Monopoli, Mastropasqua (37’ st Prota), Ingredda (35’ st Stoppiello), Salvemini, Eletto.

A disposizione: Mascolo, Sementino, Roberti, D’Amico, Stoppiello, Mastrogiacomo, Roberto, Prota, De Nittis.

Allenatore: Celestino Ricucci

ARBITRO: Luca Schifone (Taranto). Assistenti: Fabio Santo (Barletta), Kevin Curci (Bari).

NOTE – Ammonti: Pissinis (ATS), Grasso (ATS), Monopoli (MF),Ingredda (MF), Cicerelli (MF), Prota (MF);

Rec: 2’pt e 5’st

A cura di Antonio Castriotta, 19 settembre 2021

FOTOGALLERY (Fonte: Social San Severo Calcio)