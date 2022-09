Area industriale del bacino Alti Fondali di Manfredonia: forse è la volta buona con l’iniziativa di “Paradiso Sviluppo”

(nota stampa). Una landa desolata, abbandonata a se stessa, con edifici diruti e oggetto di sciacallaggio da parte di vandali di turno: così si presenta la zona del retro porto industriale di Manfredonia, originariamente destinata -almeno sulla carta- allo sviluppo di iniziative industriali e di servizi per l’implementazione delle attività del porto industriale “Alti fondali”.

Parliamo, infatti, del vasto territorio che, dall’ingresso doganale dell’area retro portuale del porto industriale di Manfredonia, si sviluppa sino alla pendici del suddetto molo, lambendo la notoria spiaggia c.d. “Paradiso”.

Salvo poche sporadiche e disarticolate attività oggi presenti, negli ultimi anni si è assistito solo ad annunci e proclami da parte di pseudo società che, con il fine di aggiudicarsi in concessione l’area ed aggraziarsi i potenti di turno, hanno proposto progetti -non meglio definiti- che mal si conciliavano con la natura, la vocazione dell’area che, sino ad oggi, non ha avuto la giusta fortuna correlata al potenziale che la stessa potrebbe produrre.

Potenziale che, dal 2019, è stato oggetto di ricerche, studi e di forte interesse da parte di un imprenditore di Manfredonia -già fautore dell’ampliamento dell’area ZES anche nella zona retro portuale ASI- il quale, conscio dell’importanza strategica della zona, ha riunito in consorzio una cordata di imprenditori e professionisti del territorio, nella utopia di poter dare nuova linfa alla zona e, indi, all’intera città.

L’utopia, passo dopo passo, e grazie al perseverante lavoro ed alla sinergia delle menti imprenditoriali con i professionisti incaricati (avvocati, ingegneri, architetti, commercialisti), si concretizzava e vedeva la nascita di un nuovo progetto, “Paradiso Sviluppo”, messo formalmente a conoscenza dell’Ente proprietario, A.S.I. Foggia.

La mera manifestazione di interesse si trasformava in una progettazione definitiva che, messa a conoscenza dell’A.S.I., Ente proprietario dell’area, veniva inserita nel portale dello ZES, palensandosi quale una delle prime idee imprenditoriali istanti. La progettazione prevede la realizzazione di iniziative industriali – artigianali – manifatturieri – agroalimentari strettamente connessi all’import / export, per via mare e per via terra, e per il rifornimento delle navi -anche crocieristiche, così ambite- nonché la creazione di aree adibite alla commercializzazione in loco dei prodotti realizzati, a servizi per il porto e l’entroporto e aree verdi attrezzate con stand per la presentazione dei prodotti realizzati e realizzabili oggetto di export. Fiore all’occhiello della progettazione è, inoltre, la realizzazione di un centro dedicato allo studio, alla formazione ed alla ricerca.

Il tutto nell’ottica dell’architettura green ed ecosostenibile, a bassissimo impatto ambientale e con la previsione dell’utilizzazione di energie rinnovabili che, per la loro portata progettuale, potrebbero essere al servizio dell’intera area, sino al porto industriale.

Come afferma il rappresentante della cordata degli imprenditori locali coinvolti che, per “mera scaramanzia”, non ha voluto per ora fornire dettagli ulteriori sulla progettazione e sulla identità della cordata di imprenditori, “le iniziative imprenditoriali gestite direttamente dalle consorziate e dalle reti di imprese, già pronte a credere nello sviluppo dell’area -per la quale hanno depositato nei nostri uffici le manifestazioni di interesse vincolanti-, prevede, sin dall’inizio della piena operatività la creazione immediata di diversi posti di lavoro, senza considerare le manovalanze impiegate per la realizzazione dei lotti.

Per tale ragione il centro di formazione servirà a fornire la giusta formazione iniziale ai futuri lavoratori da assumere in loco, così come quella continua e, con l’implementazione delle attività nei successivi anni, la formazione di nuove risorse lavorative (…)Le iniziative previste sono varie e articolate, tutte legate alle realtà e vocazioni locali, ma per nessuna di queste è previsto lo snaturamento del territorio, messo al centro di ogni idea progettuale”. “Non abbiamo intenzione di illudere nessuno.

Il percorso è ancora lungo ed è per questo che sinora abbiamo lavorato dietro le quinte, senza inutili proclami come altri hanno preferito fare. Per me è già motivo di grande orgoglio aver appreso l’interesse per la nostra città degli imprenditori locali che sono pronti ad investire, a dispetto dei detrattori, con l’intento comune di portare lustro al territorio”. Così il rappresentante del consorzio che ha inoltre specificato che “il progetto definitivo è al vaglio dei responsabili del Consorzio A.S.I. i quali, almeno in tale fase preliminare e di istruttoria, si sono mostrati oltremodo interessati all’iniziativa” e, ringraziando il Presidente del Consorzio A.S.I. Foggia, Dott. Agostino De Paolis, il quale “è sempre attento alle esigenze del territorio e ha a cuore il futuro del territorio A.S.I. e, in particolar modo, quello di Manfredonia, conscio che lo stesso può rappresentare un volano per l’economica della provincia”, chiosa affermando che trattasi di “un progetto ambizioso ma abbiamo le idee, le forze e le competenze per realizzarlo”.

Ci auguriamo tutti che la solita annosa burocrazia e le smanie di potere di chi siede sulle “alte poltrone”, spesso celando fini personali, non prendano anche stavolta il sopravvento e possano lasciare libero spazio alla caparbietà dei nostri imprenditori locali che hanno ancora un sogno: far crescere questa città. (nota stampa per StatoQuotidiano.it).