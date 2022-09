Come comprare le visualizzazioni su Instagram?

Instagram è il social che comunica attraverso le immagini e in Italia vanta 25 milioni di utenti. Nel mondo sono più di un miliardo. Queste cifre sono ben chiare ai professionisti del social media marketing che considerano comprare visualizzazioni Instagram uno degli step più importanti per far decollare un account. Aumentando le visualizzazioni, aumenteranno anche le interazioni e i follower.

Comprare visualizzazioni Instagram è molto semplice e, siccome si tratta di una pratica sempre più diffusa e popolare, i siti che offrono questo genere di servizi aumentano in maniera esponenziale. Purtroppo, non tutti i provider sono ugualmente affidabili e acquistare Instagram story views su un sito poco serio può avere delle conseguenze negative e vanificare gli sforzi fatti fino a quel momento.

Secondo i professionisti del settore, sono 5 i fornitori più seri sul mercato italiano, da cui comprare visualizzazioni Instagram. Alcuni sono già molto noti mentre altri sono delle realtà emergenti. Tuttavia, si tratta di provider cui ci si può affidare con tranquillità, in grado di garantire sia la più totale sicurezza che i migliori risultati su Instagram.

I migliori provider dove comprare visualizzazioni Instagram

Il TOP: ComprareFollower . Il sito di riferimento, si impone nel panorama europeo per la sua ottima qualità.

Grande assistenza clienti: InstaGrowing . Comprare visualizzazioni da questo provider è una certezza. L’assistenza clienti è professionale e preparata.

Per i professionisti: SocialBoss . I professionisti lo adorano anche per la grande modularità.

Facilissimo da usare: Followerious . Comprare visualizzazioni da questo sito è facile e veloce.

Prezzi imbattibili: Liketron . I prezzi di questo provider sono eccezionali e la qualità non ne risente affatto.

Comprare Follower è senza dubbio il leader del marcato nel nostro paese, oltre a essersi imposto a livello europeo. Comprare Follower è celebre per l’alta qualità dei servizi che offre, tra cui le visualizzazioni Instagram. In realtà, questo sito propone visualizzazioni, follower e interazioni varie per tutti i social più popolari, oltre a buona parte di quelli di nicchia. Questa attenzione per le realtà emergenti rende questo provider il migliore su cui programmare una campagna di visibilità a 360°, poiché, oltre al mainstream più generalista, è in grado di operare su canali più specifici, rendendo il social media marketing estremamente preciso e su misura. Il merito di questo atteggiamento d’avanguardia va, per buona parte, al team di sviluppatori. Si tratta di un gruppo giovane ed estremamente preparato, molto attento alle nuove tendenze del web e molto veloce nel proporre ai clienti le innovazioni. In questo senso, la concorrenza può solo inseguire.

L’assistenza clienti è molto presente e reattiva, inoltre, ogni acquisto di è protetto da una garanzia di rimborso o reintegro della durata di 30 giorni. A livello di privacy e sicurezza questo sito rappresenta una certezza, e, come se non bastasse, ci sono molte modalità di pagamento tra cui scegliere e il processo d’acquisto è assolutamente intuitivo. Di norma, chi acquista su questo sito la prima volta, poi diventa un habitué, come si evince dalle recensioni dei clienti.

I vantaggi:

Garanzia di 30 giorni sulle visualizzazioni Instagram e ogni altro pacchetto.

Procedura d’acquisto garantita dai più alti standard di sicurezza.

Ottimo rapporto qualità prezzo.

Grande varietà di proposte in catalogo.

Possibilità di comprare in forma modulare.

Comprare le visualizzazioni su Instagram.

InstaGrowing

InstaGrowing è un fornitore che ha tra le sue punte di diamante proprio le visualizzazioni Instagram, tuttavia, offre, ad oggi, una grande varietà di servizi per social network che comprende diversi tipi di pacchetti. Si tratta di un sito molto conosciuto, che si è guadagnato la fiducia degli utenti sia per la qualità dei suoi pacchetti che per l’assistenza clienti, estremamente disponibile, affidabile e professionale. Ogni prodotto è coperto da garanzia e i metodi di pagamento sono svariati. Anche questo sito è in grado di garantire la massima sicurezza, così come la massima discrezione.

I vantaggi:

Sito affidabile e sicuro per comprare visualizzazioni Instagram e altri servizi

Prezzi concorrenziali

Assistenza clienti TOP

Avanzati protocolli di sicurezza

SocialBoss

Tra i provider di servizi per social network, SocialBoss fa parte della fascia alta. Si tratta di un sito particolarmente apprezzato dai professionisti del settore che ha fatto della modularità il suo punto di forza. Sebbene questo sito si rivolga ai professionisti, il suo catalogo è arricchito da presentazioni e spiegazioni chiare e particolareggiate, in modo che, anche coloro che si affacciano per la prima volta su questa realtà, sono in grado di comprare i pacchetti desiderati con cognizione di causa. Un altro elemento che parla in favore di questo provider sono le numerose campagne e promozioni che organizza, volte a ridurre significativamente lo scontrino medio del cliente.

Si tratta di uno dei migliori dove comprare visualizzazioni Instagram e altri servizi. Inoltre, anche in questo caso, privacy e sicurezza sono garantite.

I vantaggi:

Visualizzazioni Instagram e altre interazioni coperte da garanzia.

Campagne promozionali interessanti.

Modularità nell’acquisto di ogni prodotto.

Qualità dei prodotti superlativa.

Followerius

Followerious è un sito più recente nel panorama italiano, tuttavia ha già collezionato recensioni piuttosto lusinghiere. Si tratta infatti di un ottimo provider da cui comprare visualizzazioni Instagram e non solo. È una piattaforma molto facile da utilizzare, che rende fluido il processo d’acquisto, garantendo al contempo la massima qualità e professionalità. Insomma, comprare visualizzazioni Instagram qui è come un gioco ma i risultati sono, invece, molto seri. Tra le forme di pagamento sono presenti anche le criptovalute, cosa particolarmente apprezzata dagli Instagrammer più “smanettoni”. Sicurezza e privacy sono trattate con la massima serietà, così come l’assistenza al cliente.

I vantaggi:

Interfaccia intuitiva;

Prezzi competitivi;

Varietà nell’offerta e nei metodi di pagamento.

Liketron

Liketron è un sito su cui comprare visualizzazioni Instagram a prezzi davvero molto vantaggiosi. I giovani e le start up lo adorano poiché, pur garantendo un’ottima qualità, consente di risparmiare anche cifre importanti. L’interfaccia è piuttosto vivace e divertente e, sebbene il catalogo non sia ancora ricco come quello di provider più longevi, riesce comunque a offrire servizi, ottimi peraltro, per tutti i social network più conosciuti in Italia. Sicurezza e riservatezza non sono in discussione.

I vantaggi:

Prezzi molto interessanti

Buona modularità

Interfaccia intuitiva e frizzante.

Come comprare visualizzazioni video Instagram?

In generale, sui siti menzionati, comprare visualizzazioni Instagram è abbastanza semplice e veloce e, di norma, tutto il processo si riduce a pochi step:

Selezionare il pacchetto di visualizzazioni Instagram desiderato Inserire il link all’account per il quali si effettua l’acquisto di visualizzazioni Instagram. Scegliere il metodo di pagamento preferito. Inoltrare l’ordine.

Il procedimento per comprare visualizzazioni Instagram, in realtà, richiede pochi istanti ma è prima di lanciarsi nell’acquisto che andrebbe fatta qualche riflessione.

I professionisti, infatti, abbinano sempre l’acquisto di visualizzazioni video Instagram a qualche altro servizio. Questo perché le impennate improvvise e isolate sono sempre sospette.

Una volta deciso quale sia l’obiettivo dell’account, la cosa migliore è sempre quella di simulare l’andamento di una crescita organica, di conseguenza è bene abbinare le visualizzazioni Instagram con altri pacchetti di follower e interazioni, il tutto nelle proporzioni più consone.

Il numero di follower, infatti, è sempre superiore a quello di visualizzazioni raccolte e, un account che ha 10.000 follower realizzerà un rapporto dell’11%, in termini di visualizzazioni. Questa percentuale diminuisce mano a mano che aumentano i follower. Ad esempio, per un profilo con più di 200.000 follower, una percentuale credibile di visualizzazioni supera di poco il 4%.

Perché bisognerebbe comprare visualizzazioni di Instagram?

Non è difficile comprendere perché, su un social che comunica prevalentemente con immagini, le visualizzazioni rivestano un ruolo determinante. Oltre a tutto, Instagram funziona grazie a un algoritmo mostruosamente sofisticato, per il quale le visualizzazioni sono una delle metriche più importanti. Aumentare le visualizzazioni è dunque la principale preoccupazione di ogni instagrammer degno di questo nome e, esistono varie situazioni in cui comprare visualizzazioni Instagram è la via più semplice e vantaggiosa per far prosperare il proprio account.

In sintesi, quali sono i principali vantaggi dell’acquisto di visualizzazioni Instagram:

Feed Instagram. Tra tutte le interazioni, le visualizzazioni Instagram sono quelle che danno il via a tutte le altre, senza visualizzazioni non possono esserci commenti like e via dicendo. L’algoritmo alla base del social le tiene in alta considerazione e un video con molte visualizzazioni potrebbe essere suggerito agli altri utenti e scalare così il ranking del social.

Web reputation. Un account che posta video Instagram di successo, ovvero con molte visualizzazioni, viene, di default, considerato un profilo tanto affidabile quanto interessante, perlomeno per il suo target. La reputazione, sul web, è davvero preziosa e abbastanza complicata da costruire, perciò comprare visualizzazioni Instagram, rappresenta un aiuto che non va sottovalutato.

Effetto carrozzone. L’effetto carrozzone è quel fenomeno sociale per il quale gli esseri umani tendono a imitare ciò che fa la maggioranza. Tradotto in termini di web marketing significa che un post con tante visualizzazioni Instagram attirerà nuovi spettatori, dando vita a una crescita organica abbastanza inarrestabile che, soprattutto, non si fermerà al post in questione ma si estenderà a tutti i video e le foto postate dall’account, nonché quelli che verranno postati in futuro.

Trampolino per il business. Rispetto a questo, vale la pena dare un’occhiata a qualche statistica. I numeri, infatti, mettono in evidenza che l’80% delle persone presenti sulla piattaforma decidono un acquisto anche in base ai contenuti visualizzati, inoltre, più del 70% delle aziende americane inserisce le campagne Instagram nelle varie strategie di marketing. Gli influencer, infine, se hanno un profilo ricco di visualizzazioni Instagram hanno molte più probabilità di trovare sponsor e collaborazioni.

Quando e a che tipo di profilo conviene acquistare visualizzazioni Instagram?

In generale, se comprare visualizzazioni video Instagram, ma anche ogni altro genere di servizio, sta diventando ogni giorno più diffuso è perché si tratta di un metodo molto efficace, semplice e che non ha controindicazioni. Ci sono alcune tipologie di profili, inoltre, per le quali investire in questo servizio è praticamente un must. Tra questi troviamo:

Nuovi profili e start up. Per i nuovi account, una volta fatta l’iscrizione e sistemato il profilo, arrivano i tempi difficili. Sì perché le prime visualizzazioni Instagram, i primi commenti, i primi follower, sono quelli che richiedono più impegno. Un video o una foto di un profilo sconosciuto, con poche visualizzazioni, ma fa molta più fatica a farsi notare. In questo senso comprare visualizzazioni Instagram, consente di saltare a piè pari questo scoglio e passare direttamente alla fase successiva.

Influencer affermati. Le web celebrity non sempre hanno vita facile. Un profilo Instagram di successo dovrà impegnarsi a non abbassare il livello. Purtroppo, si tratta di fenomeni abbastanza ciclici, nessuno rimane permanentemente sulla cresta dell’onda. Quando ci si trova in un momento più complicato, quando magari si è a corto di nuove idee e i follower rischiano di accorgersene, comprare visualizzazioni Instagram è la soluzione perfetta, poiché permette di affrontare con molta più serenità questo momento, sapendo che l’ispirazione tornerà.

Aziende e brand. Le aziende sanno bene che i social sono un ambiente privilegiato in cui promuovere i nuovi prodotti e farsi un nome. Per cominciare sono frequentati dai giovani e inoltre mettono a disposizione un bacino di utenti dalle proporzioni mai viste prime. Tuttavia, nessun brand al mondo può permettersi un profilo scadente, troppi flop di fila e video Instagram che non guarda nessuno. In questa situazione, comprare visualizzazioni video Instagram può letteralmente salvare la situazione, lanciando nel mondo la giusta immagine del brand.

FAQ

È illegale comprare views Instagram?

Comprare visualizzazioni Instagram non viola alcuna legge, si tratta di una pratica legale al 100%.

Instagram bannerà gli account che comprano visualizzazioni Instagram?

Scegliendo di comprare visualizzazioni Instagram da uno dei siti proposti, questo rischio, è comunque inesistente.

Tuttavia, la scelta del provider può fare la differenza. Esistono molti siti improvvisati che, fiutando l’affare, si sono lanciati in questo business, il problema è che offrono un servizio di bassa qualità che mette in allerta l’algoritmo. Il banning dell’account è forse una conseguenza un po’ estrema ma di certo con prodotti di bassa qualità si rischia di venir penalizzati.

Le altre persone si accorgeranno che ho iniziato a comprare visualizzazioni Instagram?

Tutti i siti menzionati fanno della riservatezza e della privacy la loro priorità. Di conseguenza questo rischio è inesistente.

Perderò le visualizzazioni che compro?

Quello di perdere le visualizzazioni Instagram acquistate è un rischio reale se ci si affida a provider poco seri. Tutti quelli menzionati nell’articolo offrono ogni genere di garanzia di rimborso o reintegro, di conseguenza è impossibile che ciò accada.

Conclusione

Comprare visualizzazioni Instagram è, ogni giorno di più, uno step imprescindibile per tutti coloro che vogliono avere successo su questo social network. D’altra parte, sarebbe un’ingenuità credere che, per avere tante Instagram story views, sia sufficiente comprarle. Comprare visualizzazioni Instagram fa parte della strategia ma non è – e non deve essere -“la strategia”. Si tratta di un investimento il cui obiettivo è quello di far lievitare i numeri, in un contesto in cui i numeri hanno grande importanza ma, di certo, non ha alcuna influenza sulla qualità dei contenuti.

Ci sono alcuni consigli su come aumentare le visualizzazioni Instagram anche in maniera organica: