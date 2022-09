Funerali Regina Elisabetta: Rai 1 e Canale 5 cambiano palinsesti

FOGGIA, 19/09/2022 – Lunedì 19 settembre, dalle ore 12:00, iniziano i funerali della Regina Elisabetta e, per l’occasione, molte reti hanno modificato la loro programmazione. La cerimonia, infatti, è un vero e proprio evento globale, al quale dovrebbero partecipare duemila ospiti tra familiari, leader politici ed esponenti delle case reali mondiali.

l programma della giornata

I funerali della Regina Elisabetta, seguiti in Italia con una programmazione tv ad hoc, partono alle 11:35. Il feretro, a quest’ora, è trasferito all’Abbazia di Westminster, dove poi si celebrano le esequie. Alle 12:00, come detto, parte la cerimonia che dovrebbe concludersi un’ora dopo, alle 13:00.

Al termina della messa, per le vie di Londra si articola una la lunga processione che porta il feretro fino a Wellington Arch. Da qui, la bara è caricata su un carro funebre e portata a Windsor, dove è prevista la sepoltura.

Funerali Regina Elisabetta programmazione, come cambiano i palinsesti di Rai e Mediaset

I funerali della Regina Elisabetta sono seguiti, in primis, con una programmazione Rai. Sulla TV di Stato, il racconto di quante accade a Londra è affidato prima a Unomattina e, successivamente, a Storie Italiane. A partire dalle ore 10:30, invece, prende la linea il TG1 con uno speciale guidato da Monica Maggioni che si prolunga sino alle 15:00. Nell’appuntamento sono presenti diversi ospiti, tra i quali l’inviato da Londra Marco Varvello. Saltano le puntate di È sempre mezzogiorno e Il Paradiso delle Signore.

La programmazione di Rai 1 per seguire i funerali della Regina Elisabetta prosegue, dalle 15:00 alle 16:00, con una puntata monotematica di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Al termine riprende la linea il TG1, che prosegue sino alle 18:00. Successivamente parte una versione ridotta de La Vita in Diretta, in onda sino alle 18:45.

I palinsesti di Canale 5

Per quanto riguarda Mediaset, i funerali della Regina Elisabetta sono seguiti da una programmazione dedicata su Canale 5. Si parte dalle 08:45, con Mattino Cinque News che informa il pubblico su quanto avviene nella capitale. Alle 11:00 salta Forum e, al suo posto, va in onda una puntata speciale di Verissimo, prodotta in collaborazione con la redazione del telegiornale.

A condurre Silvia Toffanin, che commenta ciò che accade a Londra insieme agli ospiti Cesara Buonamici, Antonio Caprarica e Francesco Rutelli. Nello spazio attesi collegamenti in diretta con gli inviati Federico Gatti, Dario Maltese ed Elena Guarnieri.

Lo speciale di Verissimo per seguire i funerali della Regina Elisabetta è in programmazione sino alle 14:30, seguito da uno speciale del TG5 che prosegue sono alle 17:30. Successivamente, la linea passa a Barbara D’Urso e al suo Pomeriggio Cinque.

Funerali Regina Elisabetta programmazione, appuntamenti dedicati su Real Time

Anche Real Time modifica, per l’occasione, i propri palinsesti. Lo speciale parte alle ore 11:00 e si prolunga per ben sette ore, sino alle 18:00. A raccontare la giornata il giornalista di Gente Francesco Vicario, la direttrice di The Good Life Italia Federica Brunini e la conduttrice Flavia Cercato.

La7 ha modificato la programmazione in occasione dei funerali della Regina Elisabetta. Dalle 11:00 parte uno speciale del telegiornale condotto da Enrico Mentana, che prosegue sino all’edizione delle 13:30 e che sostituisce L’Aria che tira. Nel pomeriggio, al momento, è confermato l’appuntamento con Tagadà.

Infine, la cerimonia è visibile sulle reti all news Tg Com 24, Rai News 24 e Sky TG24, fruibili rispettivamente ai canali 51, 48 e 50. (matidacaterini)