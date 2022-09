“La dolce vita” pugliese: turiste fanno il bagno nude nella fontana

BARI, 19/09/2022 – Notte di fine estate con bagno nella vasca della centralissima piazza Vittorio Emanuele II. È successo a Monopoli la notte scorsa quando due turiste hanno pensato bene di rinfrescarsi con l’acqua della fontana monumentale, nella quale si sono praticamente immerse.

La foto sta facendo il giro dei social network scatenando reazioni contrastanti che vanno dai commenti sessisti a chi lamenta degrado e mancanza di controlli nella fascia oraria notturna, passando per chi minimizza parlando di semplice goliardia giovanile o si sta divertendo in foto montaggi che rievocano il famoso bagno di Anita Ekberg nella fontana di Trevi in Roma, nel film di Federico Fellini “La dolce vita”. (ledicoladelsud)