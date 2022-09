Manfredonia, Cassazione: incandidabili Riccardi, Zingariello e Conoscitore

MANFREDONIA (FOGGIA), 19/09/2022 – Incandidabili Angelo Riccardi, Salvatore Zingariello e Antonio Conoscitore. Stangata della Corte d’Appello per i tre ex amministratori del Comune di Manfredonia, ente sciolto per mafia a fine 2019.

Riccardi e Zingariello, rispettivamente ex sindaco e vicesindaco, erano stati ritenuti incandidabili già in primo grado contrariamente all’ex consigliere comunale Conoscitore per il quale è stato accolto il reclamo del Ministero dell’Interno. I tre politici sono stati “condannati – riporta la sentenza – al pagamento in solido, in favore del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Foggia, delle spese del grado che liquida in euro 3.170,00″.

Rigettati, dunque, i ricorsi presentati da Riccardi e Zingariello, quest’ultimo più volte citato nella relazione di scioglimento per mafia del Comune di Manfredonia per la sua vicinanza con il basista della strage di San Marco in Lamis, Giovanni Caterino, quest’ultimo condannato in primo grado all’ergastolo per quel fatto di sangue.I giudici sottolineano “i rapporti di frequentazione ed amicizia – segnalati nella relazione prefettizia – intercorrenti tra il predetto Caterino Giovanni e Zingariello Salvatore ex vice sindaco nonché assessore ai lavori pubblici”. (FONTE: L’IMMEDIATO)