Perchè scegliere un olio d’oliva di qualità

L’olio di oliva è un fenomenale alleato della salute della buon cucina. Questo alimento, infatti, è uno dei grassi buoni presenti nell’alimentazione ed è un punto cardine della dieta mediterranea. Se utilizzato correttamente, l’olio di oliva è in grado di regalare un ottimo sapore ed esaltare il gusto di alcune pietanze in maniera del tutto naturale e salutare. Naturalmente, questa bontà ha un costo da sostenere che, purtroppo, può essere a volte molto elevato.

I motivi del costo più o meno elevato dell’olio sono diversi e si snodano attraverso i processi di raccolta delle olive – che per mantenere le loro qualità devono essere fatti con rispetto e cura della tradizione – il modo di produzione dello stesso nei frantoi, l’imbottigliamento e la distribuzione. Ma perché scegliere un olio di oliva di qualità? I vantaggi sono relativi non solo ad un aspetto meramente degustativo: un olio di oliva EVO che sia spremuto e raccolto secondo le giuste modalità, infatti, fa bene anche alla salute del corpo grazie alla sue proprietà uniche.

Proprietà dell’olio di oliva di qualità

Un olio di oliva di qualità, solitamente, è quello EVO: questa sigla sintetizza la dicitura Extra Vergine d’Oliva e racchiude il prodotto che viene fuori dalla prima spremitura delle olive. Il succo ottenuto in questa maniera è un grasso vegetale molto ricco di calorie, contenendone ben 844 in soli 100 grammi. Inoltre, si trovano anche 14 grammi di acido grasso, 11 di grasso polinsaturo e 73 di grasso monoinsaturo. Si tratta dei grassi buoni che non si accumulano nel corpo e svolgono tutte le loro attività nutrienti e di supporto dell’organismo. Assieme a questi grassi, all’interno dell’olio EVO si trovano anche nutrienti come sodio, ferro, calcio e Vitamina E. Praticamente, è possibile dire che l’olio è un integratore naturale molto salutare.

Inoltre, insieme a questi succitati elementi, l’olio di oliva EVO è un valido apporto di omega 3 e 6, nutrienti che lo rendono molto vicino al latte materno e permettono di combattere il diabete e proteggere il fegato, svolgendo anche attività anti tumorali.

Quali sono le caratteristiche di un ottimo olio d’oliva

Innanzitutto, un buon olio d’oliva EVO deve essere certificato nella provenienza. Solitamente, in questo settore, sono diffuse le etichette DOP e IGP che garantiscono e indicano tutti i passaggi che l’olio ha subito per esaltare tutte le sue qualità uniche. Naturalmente, un buon olio d’oliva è tale in tutte le sue caratteristiche: il primo campanello è dato dall’odore, che deve essere fruttato e vellutato, derivante direttamente dalla polpa dell’oliva. Se il gusto all’olfatto non è così delicato, sicuramente c’è qualcosa che non va.

Anche il gusto deve avere determinate qualità. Se l’olio d’oliva ha caratteristiche amarognole e piccanti, soprattutto in gola, significa che l’olio di oliva è particolarmente buono: queste caratteristiche derivano soprattutto dall’altissima concentrazione di fenoli e vitamina E e lo rendono particolarmente salutare per il corpo e le vene. (nota stampa).