Aveva 700 video pedopornografici, arrestato dai carabinieri

Un uomo di 32 anni di Lodi è stato arrestato dai carabinieri della compagnia Porta Magenta di Milano per detenzione di materiale pedopornografico in quanto in casa aveva nascosto in un cloud circa 700 video con scene di sesso con minori.

I militari sono intervenuti dopo una segnalazione di una donna che l’uomo aveva contattato su una chat proponendole rapporti sessuali a pagamento e alla quale aveva mandato un video.

I carabinieri hanno subito scoperto 112 video e, analizzando il suoi supporti informatici hanno trovato i restanti che su una chat erano proposti per 20-30 euro.

Le chat di cui faceva parte l’arrestato, molto numerose, ora sono analizzate dagli investigatori. Alcuni dei video erano stati diffusi a circa 100 soggetti nell’ambito di chat erotiche.

L’uomo incensurato, si trova ora nel carcere milanese di san Vittore.

Lo riporta l’Agenzia ANSA