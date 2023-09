Congresso AIRIPA. Foggia, Tre giorni sui disturbi dell’apprendimento

Foggia – Sarà Foggia ad ospitare quest’anno il XXXI Congresso Nazionale AIRIPA su BES e Disturbi dell’Apprendimento.

È la seconda volta in oltre un trentennio che il Congresso dell’Associazion Italiana Ricerca e Intervento nella Psicopatologia dell’Apprendimento si svolge a Sud. Venerdì 22 e sabato 23)con un importante appuntamnto preliminare giovedì 21) settembre l’Università di Foggia, presso il DEMET di Via Amm. Da Zarae il polo di Economia di via Caggese, sarà infatti sede di un ricco programma di interventi e contributi su ricerche e approfondimenti che riguardano temi d’interesse clinico e scolastico della psicologia dell’apprendimento e dei disturbi evolutivi specifici.

Il Congresso rientra tra le numerose iniziative che l’AIRIPA da diversi anni promuove su tutto il territorio nazionale e rappresenta annualmente un immancabile appuntamento per chi opera nel mondo della clinica e della scuola in quanto coinvolge relatori di fama nazionale ed internazionale e vede la partecipazione di oltre 1000 specialisti e studiosi di tutta Italia. Un evento che, svolgendosi finora per lo più in regioni del Centro e del Nord Italia, rappresenta per la Puglia e in particolare per la città di Foggia, una preziosa opportunità non solo formativa, ma anche di valorizzazione del territorio, delle sue risorse e potenzialità.

Nata nel 1991 l’AIRIPA (Associazione Italiana di Ricerca e Intervento nella Psicopatologia dell’Apprendimento) da un gruppo di esperti coordinato dal prof. Cesare Cornoldi, è ad oggi un autorevole riferimento a livello nazionale per studiosi e professionisti che operano nel settore dei Bisogni Educativi Speciali (BES) e Disturbi dell’apprendimento (DSA) come la dislessia, la disortografia e la discalculia, ma anche le difficoltà di studio, i Deficit dell’Attenzione e dell’Iperattività (ADHD), le Disabilità Intellettive, l’ Autismo e altre neurodiversità che interessano l’età evolutiva. Scopo delle iniziative nazionali e regionali che l’AIRIPA promuove, accanto alla formazione degli operatori e alla promozione della ricerca nel settore, è quello di favorire la diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche, nonché di strumenti aggiornati, modelli d’intervento validati e buone prassi della pratica clinica e operativa a beneficio del benessere psicologico di chi ne è destinatario.

Come nelle passate edizioni il programma prevede numerosi simposi e tavole rotonde, nonché sessioni parallele, sessioni di videoposter e lezioni magistrali a cura di relatori ad invito che quest’anno saranno il prof. Athanassios Protopapas (Università di Oslo), la prof.ssa Linda B. Thorell (Karolinska Institutet di Stoccolma) e la prof.ssa Elvira Brattico (Università di Aarhus e Università “Aldo Moro” di Bari). Inoltre nel pomeriggio di giovedì 21 settembre si svolgerà l’evento pre-congressuale rivolto agli operatori del mondo della scuola che affronterà temi della psicologia scolastica e delle sue emergenze con gli interventi del dr. David Lazzari, presidente del Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi, della prof.ssa Paola Palladino, presidente del corso di Laurea magistrale in Psicologia scolastica e dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia.

Ulteriori dettagli sul programma e sulla modalità di partecipazione alle tre giornate sul sito https://www.airipa.it