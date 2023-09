Il Teatro al Femminile a Foggia con “I dialoghi della vagina”

Si terrà il 10 ottobre alle ore 21,00 presso Teatro del Fuoco di Foggia, lo spettacolo “I dialoghi della Vagina“, nell’ambito delle attività promosse dall’Ufficio della Consigliera di parità della Provincia di Foggia Assunta Di Matteo. Lo spettacolo arriva a Foggia dopo i grandi successi della scorsa stagione.

Il Teatro al Femminile fondato su inclusione, condivisione e creazione di luoghi che accolgano flussi e fermenti artistici, accoglie e presenta una commedia dove l’interazione con il pubblico abbatte non solo la quarta parete, ma anche tabù e luoghi comuni legati all’universo femminile.

Scritto e diretto da Virginia Risso, giovane artista torinese pluripremiata e poliedrica nel panorama teatrale italiano. L’irresistibile capacità delle attrici di raccontare e raccontarsi, regala allo spettatore una performance esilarante e molti spunti di riflessione dall’intuizione avanguardista, insieme all’autrice, Gaia Contrafatto, piemontese e collaboratrice storica di Teatro al Femminile.

“Il motivo per il quale ho deciso di promuovere questo evento è perché è tuttora presente ‘la vergogna’ di usare nei nostri dialoghi il termine ‘vagina’, questo denota quanto il patriarcato sia ancora fortemente radicato in noi”, dice Assunta Di Matteo.

A fare da sfondo in scena, le opere di Elena Romanovskaya, pittrice di origine russa. Nel 2022 I dialoghi della Vagina ha vinto il premio Miglior spettacolo e Miglior Attrice (Virginia Risso) al Concorso nazionale Lo strappo nel cielo di carta (VV) ed è stato selezionato al Festival del Teatro Aperto (PZ), al Milano Fringe Festival e al Catania Fringe Festival, dove ha ottenuto il Premio COMICS.

La serata è organizzata da Torino città per le donne, associazione di promozione sociale che ha recentemente promosso una legge di iniziativa popolare per modificare la legge elettorale regionale e introdurre la doppia preferenza di genere. Per info e acquisto biglietti scrivere a torinocittaperledonne@gmail.com