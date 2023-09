M5s: “Il suicidio del centrodestra che mette in ginocchio Manfredonia”

In questi anni da forza di opposizione responsabile abbiamo evidenziato le tante criticità, della gestione fallimentare di Ase, con conseguente mancanza di decoro e igiene della citta, la gestione pessima del personale, Fondi PNRR e Fondi regionali persi in tutti i settori dalla cultura, all’ambiente, passando per altri assessorati (salvo eccezioni), una inesistente programmazione e una promozione turistica ferma a zero.