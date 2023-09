Tutto pronto per il “Rally Porta del Gargano – Trofeo Città di Vieste”

Vieste (FG), 19 SETTEMBRE 2023. È l’appuntamento conclusivo di una Coppa Aci Rally che, nella 7. Zona, è stata quest’anno davvero accesa.

Il 13° Rally Porta del Gargano – Trofeo Città di Vieste si presenta così, con 70 equipaggi a comporre un elenco iscritti appena chiuso, pronti a dare vita a una gara dall’alto valore spettacolare. E la ASD Piloti Sipontini, in questo senso, ha organizzato la propria gara curando due particolari aspetti dello spettacolo da offrire: l’appassionante sfida per i titoli nazionali, al traguardo finale di stagione, e uno scenario mozzafiato come quello del Gargano, sfondo di una gara che correrà lungo i tratti costieri tra i più belli d’Italia.

La risposta dei piloti non è mancata e, anche quest’anno, si vedranno al via di Vieste equipaggi provenienti da ogni area nazionale.

A Palazzo Dogana, sede della Provincia di Foggia, domani alle 10:30 la presentazione ufficiale dell’evento.

La manifestazione di Vieste avrà domani la sua presentazione ufficiale, in una conferenza stampa ospitata nella sede della Provincia di Foggia, a Palazzo Dogana. Nella Sala della Ruota, il presidente di ASD Piloti Sipontini Bartolomeo Solitro e il direttore tecnico Antonio Martinez illustreranno la struttura della gara, alla presenza del Presidente della Provincia di Foggia nonché Sindaco di Vieste, avv. Giuseppe Nobiletti, insieme agli assessori della città garganica al Trurismo, Rossella Falcone, e allo Sport, Dario Carlino.

A rappresentare le istituzioni dello Sport, il Delegato Provinciale Coni, Renato Clemente Martino, e il Presidente dell’Automobile Club Foggia, Raimondo Ursitti. E, come testimone storico dei successi italiani nel mondo dei rallies, non mancherà l’intervento di Cesare Fiorio, che nei suoi anni da Direttore Sportivo della Lancia HF Squadra Corse, prima che della Scuderia Ferrari, riuscì a conquistare ben 18 titoli mondiali.

L’appuntamento di domani, che a Foggia aprirà ufficialmente la settimana della gara, è fissato alle ore 10:30.

La Citroen C3 WRC Plus di Zambon e Ometto e una nuova Clio Rally 3 tra le novità tecniche a Vieste. L’elenco iscritti è ricco di nomi che faranno la gioia degli appassionati. Sui tratti cronometrati ubicati nei Comuni di Peschici, Vico del Gargano con la sua frazione di San Menaio, Vieste e Mattinata, stanno per sfidarsi ben 13 vetture di categoria Rally 2, la top class dei rallies di Coppa. A fare da lepre sarà però la più potente di tutte, la Citroen C3 iscritta in WRC Plus dalla scuderia veneta EA Sport Investment: a guidarla sarà Stefano Zambon, che per l’occasione avrà al suo fianco il navigatore bassanese Pietro Ometto, fresco del titolo tricolore appena conquistato con il suo pilota abituale Andrea Crugnola.

Primo degli inseguitori è il molisano Riccardo Di Iuorio (Skoda Fabia), che dal secondo posto occupato in classifica assoluta di Zona 7 partirà a caccia di una nuova prestazione insieme al suo navigatore Doriano Maini e al team Ro Racing.

Ma a caccia di un ulteriore successo sulle strade di casa, ultimi quelli conquistati nelle passate due stagioni, è anche Giuseppe Bergantino, insieme a Mirko Di Vincenzo sulla Skoda Fabia del team New Jolly Motors.

Il pilota di Manfredonia è oltretutto a caccia del podio in campionato, in lotta proprio con Di Iuorio, il quale è reduce dalla vittoria alla precedente tappa di stagione. In classe RC3N spicca la nuovissima Renault Clio Rally 3 ultimata da Renault Sport France, iscritta da Piloti Sipontini per l’equipaggio viestano composto da Fabio Solitro e Rosario Navarra. Con gli equipaggi delle altre categorie, in gara con l’obiettivo di raccogliere l’ultima dotazione del punteggio disponibile, sono 70 le vetture attese alle verifiche tecnico-sportive, venerdì 22 e nella mattinata di sabato 23, prima di prendere la partenza alle ore 17:00 dello stesso giorno da Marina Piccola a Vieste. L’intero programma di gara è disponibile sul sito ufficiale della manifestazione rallyportadelgargano.it.