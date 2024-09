Dopo quello che elencherò in questi pochi appunti, proporrò, specie ai tanti cultori di storia locale, un quesito riguardante Manfredi di Svevia.

E’ risaputo che le volontà successorie di FEDERICO II, padre naturale di Manfredi, rispetto al governo del Regno e dell’ Impero, sono riportate in un testamento del 17 dicembre 1250.

Tutto quanto si legge nei “RERUM ITALICARUM SCRIPTORES”, a cura di L. A. Muratori, al tomo nono, Cap. XLI, dal titolo “Testamentum Friderici Imperatoris”, a cominciare dalla pagina 662, nel “CHRONICON FRATRIS FRANCISCI PIPINI BONONIENSIS ORDINIS PRAEDICATORUM AB ANNO MCLXXVI. USQUE AD ANNUN CIRCITER MCCCXIV- NUNC PRIMUM LUCEM EFFERTUR- EX MANUSCRIPTO CODICE BIBLIOTECHAE ESTENSIS.

Si evita di trascrivere l’intero testamento, in latino, , ma si riporta, in sintesi, per la parte che interessa, quanto segue.

Corrado IV di Svevia era chiamato a succedere al padre Federico II nel Regno di Sicilia e nell’impero.

Se questi fosse morto senza aver avuto figli sarebbe subentrato alla successione, alla stessa maniera e con le stesse modalità e, a seguire, l’ altro figlio di Federico II, Enrico e, per ultimo, Manfredi.

Si deve , nel frattempo, tenere presente che il 25 marzo 1252 nacque a Landshut Corrado di Sicilia o Hohenstaufen, detto anche Corradino. Questi era figlio dello stesso Corrado IV e di Isabella di Baviera ed era destinato alla successione.

Sempre, nei “RERUM ITALICARUM SCRIPTORES”, a cura di L.A. Muratori, al tomo ottavo, è riportato, a cominciare dalla pagina 881, un testo dal titolo “HISTORIA FLORENTINA AUCTORE RICORDANO MALESPINI PATRITIO FLORENTINO AB URBE CONDITA AD ANNUM USQUE MCCXXXI ITALICE’ SCRIPTA CUM CONTINUATIONE JACHETTI EX FRANCISCO FRATRE EJUS NEPOTIS PROTRACTA AD ANNUM USQUE MCCCXXXVI. NUNC CASTIGATIOR PRODIE”.

Dalla pagina 997, al Cap. CXLVII, dal titolo “Siccome per la morte di Corrado, Manfredi rimase Signore”, si ha modo di leggere quanto segue:” e quando il detto Manfredi si trovò in istato, si pensò di farsi Re di Cicilia e di Puglia, e perché ciò gli venisse fatto, si recò amici, con doni, e ufficj i maggiori Baroni del regno e sappiendo come del Re Currado suo fratello era rimaso un suo figliuolo chiamato Curradino, il quale per ragione era diretto erede del Reame di Cicilia, e nella Magna era nella guardia della madre, si pensò una fraudolente malizia, e raunò tutti i Baroni del regno, e propose loro quello, che avesse a fare alla Signorìa. Conciofossecosachè eglino credendo avere morto Curradino di veleno, tosto si partirono della Magna, e come furono tornati in Vinegia, feciono fare alla loro galea vele di panno nero, e come giunsero in Puglia feciono sembiante di gran dolore, siccome da Manfredi erano ammaestrati portarono, che Curradino gran sembiante di corrotto, e pianto, e dà suoi amici, e dai popolo, siccome aveano ordinato, fù eletto Re di Cicilia, e di Puglia:

Tale ultimo avvenimento è anche riportato nella “NOVA CRONICA” di Giovanni Villani(Firenze 1280-Firenze 1348), storico, a cominciare dalla pagina 352, al Cap. XLV, dal titolo “Come Manfredi figliuolo naturale di Federigo prese la Signoria del Regno di Cicilia e di Puglia, e fecesi coronare re”.

Questo ultimo riferimento è tratto dalla “ NUOVA CRONICA”, di Giovanni Villani-Fondazione Pietro Bembo/Ugo Guanda -Biblioteca di scrittori italiani, Editore in Parma, 1991.

Si richiede, infine, a quanti lettori di “STATO QUOTIDIANO” di commentare questi dati, specie a considerare le modalità con cui Manfredi si fece incoronare Re.

Dott. Nicola CIOCIOLA