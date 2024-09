Addio a un eroe: Foggia rende omaggio al vigile del fuoco Antonio Ciccorelli

Foggia. Oggi pomeriggio, nella Basilica di Santa Maria Vergine di Foggia, si sono svolti i funerali solenni del caporeparto dei Vigili del Fuoco, Antonio Ciccorelli, che ha perso la vita martedì scorso durante un intervento di soccorso a San Severo, a seguito di un violento nubifragio. La cerimonia, che ha avuto inizio alle 16:30, ha visto la partecipazione di numerose autorità, cittadini e colleghi, uniti nel dolore per rendere omaggio a un servitore dello Stato che ha dedicato la sua vita alla protezione e al soccorso degli altri.

Il Comune di Foggia aveva proclamato il lutto cittadino in segno di rispetto e partecipazione al dolore della famiglia e della comunità dei Vigili del Fuoco. In occasione del rito funebre, il Gonfalone della Città è stato esposto, insieme alla bandiera comunale a mezz’asta in tutte le sedi istituzionali.

La sindaca Maria Aida Episcopo aveva invitato la cittadinanza e le organizzazioni a partecipare al lutto mediante la sospensione delle attività durante le esequie, in segno di raccoglimento e rispetto per l’eroico vigile del fuoco.

Il corpo di Antonio Ciccorelli era stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco all’interno dell’auto di servizio, travolta dalla piena di un torrente sulla SS89 tra San Severo e Apricena, mentre era impegnato nelle operazioni di soccorso per il maltempo. Un collega, che era riuscito ad abbandonare la vettura prima che fosse travolta, era stato salvato e trasportato in ospedale con ferite non gravi.

Antonio Ciccorelli, un uomo amato e rispettato dai suoi colleghi, aveva partecipato a numerose missioni di soccorso, in Italia e all’estero, intervenendo in situazioni di grande pericolo, tra terremoti e alluvioni. Durante l’ultimo intervento, prima di essere travolto dalle acque, era riuscito a salvare due donne.

Oggi, la comunità di Foggia si è stretta attorno alla sua famiglia e ai Vigili del Fuoco, in segno di gratitudine e riconoscenza per il coraggio e la dedizione di Antonio. Un eroe che ha lasciato un segno profondo in tutti coloro che lo conoscevano.

“Antonio come il cireneo che ha aiutato Cristo a portare la croce”. Così il vescovo di Foggia, monsignor Giorgio Ferretti, nel messaggio letto durante i funerali di Antonio Ciccorelli, il vigile del fuoco morto mentre stava effettuando dei soccorsi per il maltempo nel Foggiano. “Antonio – ha scritto monsignor Ferretti – ha pagato un caro prezzo per non aver rifiutato di essere presente. Lo riporta l’Ansa.

