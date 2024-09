Cellula temporalesca rilascia bombe d'acqua tra Baia Campi e Vignanotica (VIDEO)

Nella mattina del 19 settembre 2024, una cellula temporalesca ha colpito il Gargano, concentrandosi in particolare sul versante compreso tra Baia dei Campi e Vignanotica. Per circa due ore, a partire dalle 10:30, intense bombe d’acqua hanno colpito i rilievi, provocando il distacco di detriti e pietre che si sono riversati su importanti arterie della zona.

La Statale 89 e la Provinciale 53 sono state particolarmente colpite, con il materiale trasportato dalle piogge che ha ostacolato il traffico e creato situazioni di potenziale pericolo per gli automobilisti. Le baie della zona, note per la loro bellezza naturale e frequentate da numerosi turisti, sono state anch’esse interessate dall’accumulo di detriti.

Immediato l’intervento dei mezzi delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV), che hanno lavorato per ripristinare la viabilità sulla Strada Provinciale 53, fondamentale per il passaggio dei mezzi di soccorso. La rapida risposta delle autorità ha consentito di evitare ulteriori disagi, ma la situazione meteorologica sul Gargano rimane sotto stretta osservazione per eventuali nuovi fenomeni temporaleschi.

Le operazioni di pulizia e messa in sicurezza delle strade continueranno fino a garantire il completo ripristino della circolazione e la sicurezza dei cittadini.