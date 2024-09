MANFREDONIA (FOGGIA) – “L’Amministrazione Comunale compie un passo in avanti nel potenziamento dei servizi sociali con l’assunzione di tre nuove unità.

Questo risultato è frutto della sinergia tra l’Assessorato al Personale e quello ai Servizi Sociali, che hanno lavorato congiuntamente per rispondere alle crescenti esigenze della comunità, in particolare di quelle fasce di popolazione più vulnerabili sul piano economico e sociale.

Il potenziamento del personale permetterà di offrire un supporto più tempestivo ed efficace a chi si trova in condizioni di disagio, migliorando la qualità e l’accessibilità dei servizi sociali erogati dal Comune.

L’assunzione è stata resa possibile grazie a un intervento completamente etero-finanziato, che non andrà a pesare sul bilancio comunale.

Fondamentale in questo processo è stato il ruolo della dirigenza e dei Servizi Sociali, che hanno saputo sfruttare le opportunità offerte dal Piano Sociale di Zona, uno strumento che permette di attingere a fondi esterni per rafforzare il welfare locale.

“Siamo estremamente soddisfatti del risultato raggiunto.

L’assunzione di queste nuove figure professionali rappresenta non solo un miglioramento nell’organico del Comune, ma soprattutto una risposta tangibile alle necessità della nostra cittadinanza. – dichiara l’Assessora al Personale Sara Delle Rose – Grazie al lavoro sinergico degli uffici e alla capacità di cogliere opportunità di finanziamento esterne, possiamo garantire un servizio che risponde ai bisogni reali della nostra comunità senza gravare sulle casse comunali.”

“L’arrivo di nuovi assistenti sociali ci permetterà di essere ancora più vicini alle persone in difficoltà, rafforzando la rete di servizi di supporto e prevenzione. – dichiara l’Assessora ai Servizi Sociali e alla Cultura Maria Teresa Valente – È un segnale concreto della nostra attenzione verso chi vive in condizioni di disagio e una dimostrazione di quanto sia cruciale lavorare in squadra per ottenere risultati che migliorino la qualità della vita dei nostri cittadini.”