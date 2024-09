Foggia celebra Gianni Pirazzini, 80 anni per l'ex capitano

Domani, venerdì 20 ottobre, alle ore 9:30, la città di Foggia renderà omaggio a una delle sue leggende calcistiche. La sindaca Maria Aida Episcopo e l’assessore allo sport Domenico Di Molfetta parteciperanno a una cerimonia in onore di Gianni Pirazzini, storico capitano del Foggia Calcio, in occasione del suo 80esimo compleanno.

Pirazzini, che ha indossato la fascia di capitano durante gli anni d’oro del Foggia, rappresenta un simbolo indelebile per i tifosi e la comunità locale. La celebrazione è un segno di riconoscenza per il suo contributo al club e alla città. Durante l’evento, verrà consegnato un riconoscimento per la sua carriera e il suo impegno nello sport.

L’iniziativa è stata voluta dall’amministrazione comunale per celebrare non solo l’atleta, ma anche l’uomo che ha saputo incarnare i valori dello sport e della dedizione. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di calcio e i cittadini di Foggia, che vedono in Pirazzini un vero e proprio ambasciatore della loro terra.

Lo riporta l’Immediato.net