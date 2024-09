Foggia, quel gol di Schillaci in rovesciata

Totò Schillaci, scomparso ieri mattina all’età di 59 anni, lascia dietro di sé un’eredità di passione, dedizione e sogni realizzati sul campo di calcio. L’attaccante siciliano, noto soprattutto per le sue memorabili prestazioni durante le “notti magiche” di Italia ’90, ha avuto un legame particolare con il Foggia, squadra che indirettamente contribuì alla sua consacrazione.

Era il 12 gennaio 1986, quando il Messina ospitava il Foggia nello storico stadio Giovanni Celeste. Al 25′ minuto, un’azione che rimarrà impressa nella storia del calcio: Venditelli recupera palla e con un preciso cross la indirizza verso il centro dell’area rossonera. Schillaci, di spalle alla porta, si lancia in aria e con una spettacolare rovesciata batte il portiere del Foggia, Anellino. Quella rete, oltre a far esplodere lo stadio, segna il momento in cui Schillaci dimostra tutto il suo talento e si afferma definitivamente nel calcio professionistico.

Con undici gol a fine stagione, l’attaccante trascinerà il Messina in Serie B, facendo parlare di sé e iniziando una carriera che lo porterà ai vertici del calcio italiano, culminando nella convocazione in nazionale e nella storica Coppa del Mondo del 1990. Quel gol acrobatico contro il Foggia non fu solo una rete da manuale, ma il simbolo dell’inizio della leggenda di Totò Schillaci, che da quel momento in poi avrebbe lasciato un’impronta indelebile nel mondo del calcio.

Lo riporta tuttocalciopuglia.com