Mattinata. Un crollo parziale del costone roccioso ha colpito la Baia delle Zagare, sulla spiaggia nord, in tarda mattinata di oggi. La frana ha travolto ombrelloni, lettini e altre attrezzature della struttura balneare, ma fortunatamente non si registrano feriti. Le squadre di soccorso e i gestori del lido hanno immediatamente effettuato una verifica per assicurarsi che nessuno fosse coinvolto. La causa del crollo è attribuita alle forti piogge che, probabilmente, hanno infiltrato l’acqua nel costone, indebolendone la struttura fino al cedimento parziale.

Situata nel Parco Nazionale del Gargano, la Baia delle Zagare è una delle spiagge più iconiche della Puglia, nota per i suoi faraglioni spettacolari e le acque cristalline. La conformazione della spiaggia, circondata da alte scogliere calcaree, è affascinante, ma rende l’area vulnerabile a fenomeni geologici come le frane, specialmente in condizioni meteorologiche avverse​.