Una violenta grandinata si è abbattuta sulla strada statale 17 tra Foggia e Lucera, con chicchi di grandine delle dimensioni di noci. L’evento meteorologico ha causato danni significativi e disagi alla circolazione, rendendo difficoltoso il traffico nella zona.

Le precipitazioni intense, accompagnate da temporali, hanno colpito diverse aree del Foggiano, compresa Lucera, dove si sono registrati accumuli fino a 13 mm di pioggia in poco tempo.

Le condizioni atmosferiche instabili sono state causate da un ciclone autunnale che ha portato a temporali e fenomeni estremi come le grandinate. La grandine ha anche provocato danni alle coltivazioni, oltre a rallentamenti lungo la SS17, ma per fortuna non si sono registrati incidenti gravi​.