La Re Manfredi Run è pronta a tornare con la sua 7^ edizione domenica 29 Settembre, un evento che promette di regalare emozioni indimenticabili ai partecipanti e spettatori. Questa gara podistica, che si snoda tra le vie del centro storico di Manfredonia e lungomare di Siponto con partenza dal Porto Turistico “Marina del Gargano”, è ormai diventata un appuntamento fisso per gli appassionati di corsa e per chi desidera vivere un’esperienza unica alla base del puro divertimento e uno stile di vita sano.

Un percorso suggestivo tra storia e paesaggio mozzafiato. La Re Manfredi Run è molto più di una semplice competizione sportiva. Il percorso, omologato FIDAL, che si estende per la distanza di 10 km nella versione Agonistica e Non Competitiva e 5 km della Family RUN attraversa alcuni dei luoghi più iconici della citta sipontina, toccando siti storici e naturali che raccontano la storia del territorio come il castello svevo angioino, la statua di Re Manfredi, la villa comunale e il centro storico. Dalla partenza presso il Porto Turistico “Marina del Gargano” fino all’arrivo sulla bellissima passerella del porto turistico che costeggia il mare, i runner avranno la possibilità di correre attraverso un percorso unico e mozzafiato accompagnati da musica in vari punti del percorso.

L’evento è aperto a tutti, dai runner professionisti agli amatori, con diverse categorie di gara pensate per rispondere alle esigenze di ogni tipo di atleta. Oltre alla competizione principale, che vedrà sfidarsi atleti di livello nazionale e internazionale, sono previste anche una corsa non competitiva di 10 km e una gara per le famiglie e gli amici a 4 zampe intitolata Family RUN di 5 km, per rendere la Re Manfredi Run un’esperienza davvero inclusiva e adatta a tutta la famiglia.

Come partecipare

Le iscrizioni sono già aperte sul sito ufficiale https://www.remanfredirun.it/.

Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza unica tra sport, divertimento e cultura. La Re Manfredi Run ti aspetta!

Informazioni pratiche

• Data: 29 / 09 / 2024

• Orario di partenza: 09:00

• Luogo di partenza: Manfredonia (FG) Lungomare del Sole 1 – Porto Turistico “Marina del Gargano”

• Quota di iscrizione: 10 €

• Info: https://www.remanfredirun.it/

Non lasciarti sfuggire l’occasione di partecipare alla 7 ^Re Manfredi Run 2024! Unisciti a noi per una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e soprattutto del divertimento.