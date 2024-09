MANFREDONIA (FOGGIA) – Il Vice Presidente della VI Commissione e Capogruppo Consiliare, Giuseppe Marasco, ha recentemente presentato una richiesta formale al Sindaco di Manfredonia, Dott. Domenico La Marca, e all’Assessore ai Lavori Pubblici, Luigi Schiavone, sollecitando un intervento urgente in due ambiti fondamentali per il territorio comunale: il completamento del collegamento della nuova rete fognaria e il ripristino delle fontane pubbliche ancora esistenti.

Collegamento tra Vecchio e Nuovo Tronco Fognario

Nella richiesta, protocollata al Comune con il numero 43435 il 19 settembre 2024, Marasco pone l’accento sull’importanza di completare rapidamente i lavori relativi al nuovo tronco fognario installato in Viale Giuseppe Di Vittorio, nei pressi della stazione di carburante IP.

Il progetto, già eseguito dall’Acquedotto Pugliese (AQP) sotto la supervisione dell’Ing. Marco D’Innella e dell’Ing. Alessandra Amoroso, riguarda la posa di un nuovo tratto di 600 metri di rete fognaria che necessita ora dell’installazione di valvole di collegamento tra il vecchio sistema obsoleto e il nuovo tronco.

Tali valvole sono già in possesso dell’AQP, e Marasco chiede al Sindaco di sollecitare l’azienda per la loro messa in opera tempestiva, così da consentire il bypass del vecchio sistema e l’operatività del nuovo, riducendo potenziali rischi igienico-sanitari per la popolazione.

Ripristino delle Fontane Pubbliche

Il secondo aspetto sollevato riguarda la manutenzione e il ripristino delle poche fontane pubbliche ancora presenti nel territorio comunale. Giuseppe Marasco richiama l’attenzione sull’importanza cruciale dell’acqua come risorsa essenziale per la vita e il benessere della comunità.

Oltre a sostenere le funzioni vitali umane, l’acqua è indispensabile per settori come l’agricoltura e l’industria, e le fontane pubbliche rappresentano non solo un simbolo di accesso a questa risorsa, ma anche un servizio fondamentale per i cittadini, che spesso trovano nelle fontane un punto di ristoro e utilità pratica.

Marasco evidenzia come una corretta idratazione sia essenziale per il buon funzionamento del corpo umano, sottolineando che l’acqua rappresenta circa il 60% del peso corporeo negli adulti e fino al 75% nei neonati.

Citando l’Organizzazione Mondiale della Sanità, che raccomanda un apporto giornaliero di acqua tra i 2 e i 2,5 litri per gli adulti, ribadisce l’importanza di garantire accesso continuo a questa risorsa, soprattutto in luoghi pubblici come le fontane.

Conclusione e Richiesta d’Azione

Data la delicatezza della questione e l’urgenza di garantire la sicurezza e il benessere della comunità, Giuseppe Marasco chiede al Sindaco e all’Assessore ai Lavori Pubblici di intervenire prontamente. La richiesta sottolinea come l’efficienza delle infrastrutture idriche e il ripristino delle fontane non rappresentino solo una questione di decoro urbano, ma una necessità primaria per la vita quotidiana dei cittadini.

In attesa di un intervento tempestivo, Marasco conclude la sua nota con l’auspicio che le istituzioni locali possano rispondere in tempi rapidi, contribuendo così al miglioramento delle condizioni di vita e alla valorizzazione del territorio.