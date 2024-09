Potenza, 18 settembre 2024 – Una vasta operazione coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Potenza ha portato all’emissione di provvedimenti di sequestro preventivo per oltre 15,5 milioni di euro e all’applicazione di misure interdittive nei confronti di 20 imprenditori delle province di Potenza, Foggia e Barletta-Andria-Trani. Il blitz, condotto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza, rappresenta un duro colpo contro un ampio sistema di frode fiscale che, tra il 2019 e il 2022, ha visto l’emissione di fatture false per operazioni inesistenti per un totale di 52 milioni di euro.

Il sistema fraudolento

Le indagini sono partite dall’individuazione di tre società, con sede in Basilicata, che risultavano completamente prive di personale e mezzi per svolgere attività economiche reali. Queste aziende hanno emesso fatture false per prestazioni di servizi e cessioni di beni, mai realmente effettuate, in favore di 18 imprese pugliesi. Queste ultime operano principalmente nei settori della panificazione e della vendita di prodotti alimentari. Le fatture emesse permettevano di giustificare costi inesistenti, beneficiando di un indebito risparmio fiscale, tra IVA e IRES, pari proprio ai 15,5 milioni di euro sequestrati.

Le anomalie riscontrate

Nel corso delle indagini, le autorità hanno riscontrato diverse anomalie nelle attività delle società emittenti. Queste ultime, gestite da prestanome, non solo non adempivano agli obblighi fiscali, ma addirittura non disponevano nemmeno di conti correnti aziendali, necessari per la gestione di un’impresa. I pagamenti venivano giustificati dalle società beneficiarie attraverso meccanismi poco trasparenti, tra cui compensazioni imprecise e persino il baratto.

Misure cautelari e sequestro di beni

Oltre al sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie, sono state applicate misure interdittive nei confronti degli imprenditori coinvolti, tra cui il divieto di esercitare cariche direttive in aziende e imprese. Tra i beni sequestrati figurano anche immobili e autoveicoli di lusso, tra cui Range Rover, Mercedes e Alfa Romeo.

Le misure cautelari colpiscono 20 imprenditori operanti tra la Basilicata e la Puglia. Le imprese coinvolte appartengono perlopiù al settore alimentare, con focus sulla produzione e vendita di prodotti da forno e generi alimentari.

Nel precisare che il procedimento penale versa attualmente nella fase delle indagini preliminari, con la conseguenza che per tutti gli indagati vige il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, si indicano, di seguito, i soggetti nei cui confronti sono state eseguite le misure interdittive:

1. Domenico LAMAINA, di Tito (PZ), già amministratore unico e socio di maggioranza della DOVA S.r.l.s. di Potenza,

2. Pompilio FUSCO, di Tito (PZ), già amministratore unico e socio di maggioranza della D & F SERVIZI S.r.l.s. di Tito (PZ),

3. Adrian PASOIU, cittadino romeno già residente a Tito (PZ), già amministratore unico e socio di maggioranza della DUKE & DUKE S.r.l.s. di Tito (PZ),

4. Michela DE MATTEO, di San Severo (FG), amministratrice unica della DE MATTEO S.r.l. di San Severo (FG),

5. Ilario Pierluigi PETRELLA, di San Severo (FG), amministratore unico della FRATELLI PETRELLA S.r.l. di San Severo (FG),

6. Giovanni FRISOLI, di San Giovanni Rotondo (FG), amministratore unico della FRISOLI GROUP S.r.l. di Manfredonia (FG),

7. Fernando STEFANIA, di San Giovanni Rotondo (FG), amministratore unico della GLOBAL PANE S.n.c. di Cagnano Varano (FG),

8. Francesco Maria DE MATTEO, di San Severo (FG), amministratore unico della LE BUONE FARINE S.r.l. di San Severo (FG),

9. Michele Ciro PETRELLA, di San Severo (FG), amministratore unico della PANIFICI LE DELIZIE S.r.l.s. di Apricena (FG) e della FORNO DELLE DELIZIE S.r.l. di San Severo (FG),

10. Doriana BORGIA, di Manfredonia (FG), amministratrice unica della D.M. ANTICHI SAPORI S.r.l.s. di Manfredonia (FG),

11. Francesco DEGIOIA, di Cerignola (FG), amministratore unico della DIEMME DISTRIBUZIONE S.r.l. di Cerignola (FG),

12. Giovanni CASANOVA, di San Giovanni Rotondo (FG), amministratore unico della LE NOTRE TERRE S.r.l.s. di Canosa di Puglia (BT),

13. Matteo OGNISSANTI, di Manfredonia (FG), amministratore unico della OGNISSANTI ELEVATORI S.r.l. di Manfredonia (FG),

14. Stefano Tullio CONTE, di San Severo (FG), amministratore unico della BILLIONS S.r.l. di San Severo (FG),

15. Giovanni NOBILE, di Manfredonia (FG), amministratore unico della COMMERCIALE BIRILLO S.r.l.s. di Manfredonia (FG),

16. Rossella TRIMIGNO, di Manfredonia (FG), amministratrice unica della MAXI FOOD GIOVANNI PIO S.r.l.s. di Manfredonia (FG),

17. Claudio GUERRA, di Manfredonia (FG), amministratore unico della PIANETA FOOD S.r.l.s. di Manfredonia (FG),

18. Angela Maria DI BARI, di San Giovanni Rotondo (FG), amministratrice unica della G.A. DOLCIARIA S.r.l. di Manfredonia (FG),

19. Ennio FANIA, di San Severo (FG), amministratore unico della IL VECCHIO MULINO S.r.l.s. di Apricena (FG).

I reati contestati

Agli imprenditori vengono contestati, a vario titolo, reati legati alla frode fiscale, tra cui la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 del D.Lgs. 74/2000), l’omessa dichiarazione (art. 5), l’occultamento di documenti contabili (art. 10) e l’omesso versamento dell’IVA (art. 10-ter). Le società coinvolte dovranno rispondere anche di responsabilità amministrativa per i reati commessi dai propri rappresentanti, ai sensi dell’art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001.

Conclusione delle indagini

Con la notifica delle misure cautelari e del sequestro preventivo, agli indagati è stato anche notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Tuttavia, il procedimento penale si trova ancora in fase iniziale, e tutti i soggetti coinvolti si considerano presunti innocenti fino a una eventuale sentenza definitiva di condanna.

Un colpo alla frode fiscale

L’operazione rappresenta una risposta significativa della magistratura e delle forze dell’ordine al fenomeno delle frodi fiscali, dimostrando l’efficacia del sequestro preventivo come strumento di contrasto. L’attività investigativa ha messo in luce un sistema complesso di evasione che, attraverso la circolazione di documenti fittizi, ha permesso di accumulare ingenti somme di denaro evadendo imposte e tasse dovute.

Secondo la Procura di Potenza, la collaborazione con la Guardia di Finanza è stata cruciale per smantellare questo sistema, confermando la volontà di colpire duramente chi tenta di aggirare il fisco.