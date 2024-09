ASE S.p.A. comunica alla cittadinanza che sabato 21 settembre sarร l’ultimo giorno di apertura del Centro Comunale di Raccolta situato in Viale Tratturo del Carmine, che verrร chiuso definitivamente.

La decisione รจ parte di un piano di rinnovamento delle infrastrutture per la raccolta dei rifiuti, promosso dall’Amministrazione Comunale, con l’obiettivo di offrire ulteriori servizi e una nuova sede piรน efficiente e all’avanguardia.

A seguito di questa chiusura, a partire da lunedรฌ 23 settembre, ASE S.p.A. che ha in gestione il CCR, ha predisposto un potenziamento del servizio presso il Centro di Via Sottotenente Antonio Troiano, che sarร operativo in modo continuativo dalle ore 07:00 alle ore 19:00, dal lunedรฌ al sabato, inclusi i giorni festivi.

“Questa implementazione oraria garantirร la continuitร delle operazioni di raccolta e smaltimento dei rifiuti, assicurando ai cittadini la possibilitร di disporre di un punto di raccolta efficiente e facilmente accessibile”.