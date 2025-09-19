A Foggia arrivano i BisBuoni, i biscotti solidali di Save the Children

Sabato 20 e domenica 21 settembre Save the Children, l’Organizzazione che da oltre un secolo si batte per tutelare i diritti dei minori, lancia in tutta Italia la prima edizione di “BisBuoni. Cambiamo il mondo un biscotto alla volta!”. L’iniziativa coinvolgerà 100 piazze e metterà al centro la lotta alle disuguaglianze che colpiscono milioni di bambine e bambini.

Anche a Foggia sarà possibile incontrare i volontari, ricevere i BisBuoni e sostenere l’infanzia più vulnerabile. Tutte le informazioni su luoghi e orari sono disponibili sul sito: bisbuonisavethechildren.it.

Durante il weekend, oltre 600 volontari saranno presenti con banchetti dedicati. Con una donazione minima di 15 euro si riceverà una confezione di BisBuoni – biscotti in edizione limitata realizzati da Royal Dansk (gruppo Ferrero) per Save the Children – e una shopper in omaggio. I biscotti, in eleganti latte da 250 grammi, saranno disponibili nei gusti lampone e cioccolato bianco, cioccolato e arancia, limone e zenzero.

I BisBuoni sono buoni due volte: deliziosi per chi li gusta e fondamentali per garantire a tanti bambini salute, istruzione e protezione attraverso i progetti di Save the Children in Italia e nel mondo.

L’iniziativa nasce da un principio chiaro: “il luogo in cui si nasce non dovrebbe determinare il tipo di vita che avrai”. Eppure, le differenze restano enormi. In Italia la speranza di vita è di 83,7 anni, mentre in Sud Sudan scende a 57,6; in questo stesso Paese, 99 bambini su 1.000 muoiono prima dei 5 anni, contro i 3 su 1.000 in Italia. Anche l’istruzione mostra profonde disparità: un bambino sud sudanese frequenta in media 5,6 anni di scuola, mentre un coetaneo italiano arriva a 16,7.

Le crisi climatiche amplificano queste disuguaglianze. Nel 2024 in Italia oltre 900mila bambini hanno subito interruzioni scolastiche a causa di eventi estremi; in Paesi fragili come il Sud Sudan, il numero è salito a 2,2 milioni.

Il 20 e 21 settembre l’appuntamento è in piazza: un gesto semplice, un biscotto, può contribuire a cambiare il futuro di tanti bambini. L’elenco delle piazze è disponibile su bisbuonisavethechildren.it.