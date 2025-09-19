Borgo Mezzanone chiede rispetto: “Basta ad associazioni improprie al nostro nome”

Polemica sulle recenti segnalazioni riguardanti il ritrovamento di una carcassa animale e di un’auto bruciata in un canale. La Pro Loco di Borgo Mezzanone, insieme alla Confraternita Misericordia e alla Parrocchia Santa Maria del Grano, ha espresso apprezzamento per l’impegno del consigliere comunale Marasco e dei volontari nella tutela dell’ambiente, ma ha anche chiesto maggiore accuratezza nelle comunicazioni.

Il nodo riguarda la collocazione dei ritrovamenti: il canale si trova oltre cinque chilometri dal centro abitato e, probabilmente, neppure nel territorio comunale di Manfredonia. Nonostante ciò, è stato indicato come “canale vicino ex pista di Borgo Mezzanone”, un riferimento giudicato impreciso e fuorviante.

Le associazioni denunciano il danno d’immagine che ne deriva: “Il nome di Borgo Mezzanone viene ingiustamente associato a episodi che nulla hanno a che vedere con la nostra comunità, vanificando gli sforzi della campagna ‘Io sono Borgo Mezzanone’, che punta a raccontare dignità, lavoro e senso di appartenenza”.

La comunità sottolinea come da troppo tempo il borgo venga impropriamente collegato ad altre realtà, con conseguenze negative sulla percezione pubblica: “È un comportamento che non possiamo più tollerare, perché lede la dignità di cittadini che ogni giorno dimostrano con i fatti di essere parte attiva e positiva di questo territorio”.

L’appello è rivolto alle testate giornalistiche e allo stesso consigliere Marasco: si chiede massima precisione e verifica delle fonti prima di associare il nome del borgo a episodi che non lo riguardano.

La nota si chiude con un avvertimento: “Qualora simili improprietà dovessero ripetersi, ci riserviamo di intraprendere tutte le azioni legali necessarie a difendere l’onore della nostra comunità”.

E con una dichiarazione d’intenti: “L’unico segno che vogliamo portare addosso non è una macchia, ma il sudore del lavoro e la passione per il nostro futuro”.