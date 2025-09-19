Edizione n° 5829

CRONACA Donna trovata morta a Latina, il pm ‘è omicidio’

"Lesioni importanti sul corpo"

Donna trovata morta a Latina, il pm 'è omicidio'

19 Settembre 2025
“Sono in corso gli accertamenti, ma dal quadro che si è presentato non sembrano esserci dubbi che si tratti di un omicidio. Ci sono state lesioni importanti”. Sono le parole del pm della procura di Latina Martina Taglione in merito alla donna di 63 anni ritrovata senza vita questa mattina nella sua abitazione nel quartiere Campo Boario, a Latina.

La sessantatreenne è stata rinvenuta dai soccorsi stesa nel suo letto e in una pozza di sangue, con la casa messa a soqquadro. La donna viveva da sola, non era sposata e non aveva figli.

Lo riporta l’ANSA

