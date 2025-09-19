Edizione n° 5828

Home // Cronaca // Foggia, Gianmarco Saurino torna alla ‘Scuola Foscolo’ dialogando con gli studenti

SAURINO Foggia, Gianmarco Saurino torna alla ‘Scuola Foscolo’ dialogando con gli studenti

Il 20 settembre, tra i banchi della Scuola Foscolo tornerà l’attore foggiano Gianmarco Saurino, ex alunno dell’istituto

Foggia, Gianmarco Saurino torna alla 'Scuola Foscolo' dialogando con gli studenti

Gianmarco Saurino

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Settembre 2025
Cronaca // Foggia //

Riflettere sulle proprie scelte e imparare a valorizzare i talenti personali è un percorso fondamentale per i giovani che si preparano a costruire il loro domani. Da questa idea nasce “Uno sguardo verso… il Futuro”, iniziativa promossa dalla Comunità Educante dell’I.C. Foscolo-Gabelli di Foggia, pensata per guidare gli studenti nella scoperta di sé e del proprio posto nel mondo.

Domani, 20 settembre 2025, tra i banchi della Scuola Foscolo tornerà l’attore foggiano Gianmarco Saurino, ex alunno dell’istituto. Incontrerà gli studenti per condividere la sua esperienza di vita, ripercorrendo il cammino personale e professionale che lo ha portato a realizzarsi e a comprendere cosa significhi trovare la strada verso la vera felicità.

Ad accompagnarlo ci sarà il regista calabrese Mauro Lamanna: insieme offriranno agli studenti uno spazio di riflessione, dimostrando come impegno, costanza, passione e conoscenza di sé rappresentino i pilastri per costruire un futuro solido e autentico.

Siamo felicissimi di accogliere nuovamente Gianmarco Saurino – ha dichiarato la dirigente scolastica, prof.ssa Fulvia Ruggiero – un ex alunno che, assieme al regista Mauro Lamanna, testimonia come il percorso di scoperta e valorizzazione dei propri talenti possa trasformare i sogni in realtà. Il confronto con gli studenti sarà prezioso, perché dalla condivisione nasce la crescita, e nelle esperienze degli altri possiamo ritrovare parti di noi stessi. La scuola non può sottrarsi a questo compito: offrire a ogni ragazzo e ragazza gli strumenti per diventare uomini e donne credibili, capaci di costruire un mondo che appartenga davvero a ciascuno di loro.”

