Edizione n° 5829

BALLON D'ESSAI

BOICOTTARE // Foggia, pacifisti in presidio davanti al Policlinico: “Boicottate i farmaci israeliani”
19 Settembre 2025 - ore  12:06

CALEMBOUR

CREDITI // Frode sui bonus edilizi: sette indagati tra Lecce e Foggia per oltre 200mila euro di crediti fittizi
19 Settembre 2025 - ore  12:24

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia, ragazzo autistico rifiutato da tutte le strutture. La mamma: “Mi sento sola e abbandonata”

ABBANDONATA Foggia, ragazzo autistico rifiutato da tutte le strutture. La mamma: “Mi sento sola e abbandonata”

Tutte le strutture della città hanno rifiutato il bambino, sostenendo di non essere in grado di gestire le sue necessità

Foggia, ragazzo autistico rifiutato da tutte le strutture. La mamma: “Mi sento sola e abbandonata”

Maddy Caputo - Fonte Immagine: foggiareporter.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Settembre 2025
Cronaca // Foggia //

Una vicenda che ha suscitato indignazione e forte attenzione quella raccontata da Maddy, artista di strada di Foggia, che denuncia pubblicamente le difficoltà incontrate nel cercare un posto adeguato per suo figlio autistico.

Secondo quanto raccontato dalla madre, tutte le strutture della città hanno rifiutato il bambino, sostenendo di non essere in grado di gestire le sue necessità e senza fornire indicazioni su chi invece potrebbe accoglierlo.

Mi sento sola e abbandonata”, ha dichiarato Maddy, mettendo in luce un problema che va oltre la sua esperienza personale, e che riguarda la mancanza di risposte concrete e servizi adeguati per le famiglie con bambini con disabilità nella città di Foggia.

Il caso solleva interrogativi sulla disponibilità e la preparazione delle strutture pubbliche e private nel territorio, e sull’urgenza di garantire supporto concreto alle famiglie vulnerabili, affinché nessun genitore debba sentirsi lasciato solo di fronte a bisogni così delicati.

La denuncia di Maddy è diventata un appello pubblico affinché le istituzioni intervengano rapidamente, garantendo accoglienza, inclusione e supporto educativo ai bambini autistici e alle loro famiglie.

Lo riporta su Facebook, denunciAMOfoggia.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«La vita è troppo seria per prenderla seriamente» (Robert Redford)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.