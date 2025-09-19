Foggia, ragazzo autistico rifiutato da tutte le strutture. La mamma: “Mi sento sola e abbandonata”

Una vicenda che ha suscitato indignazione e forte attenzione quella raccontata da Maddy, artista di strada di Foggia, che denuncia pubblicamente le difficoltà incontrate nel cercare un posto adeguato per suo figlio autistico.

Secondo quanto raccontato dalla madre, tutte le strutture della città hanno rifiutato il bambino, sostenendo di non essere in grado di gestire le sue necessità e senza fornire indicazioni su chi invece potrebbe accoglierlo.

“Mi sento sola e abbandonata”, ha dichiarato Maddy, mettendo in luce un problema che va oltre la sua esperienza personale, e che riguarda la mancanza di risposte concrete e servizi adeguati per le famiglie con bambini con disabilità nella città di Foggia.

Il caso solleva interrogativi sulla disponibilità e la preparazione delle strutture pubbliche e private nel territorio, e sull’urgenza di garantire supporto concreto alle famiglie vulnerabili, affinché nessun genitore debba sentirsi lasciato solo di fronte a bisogni così delicati.

La denuncia di Maddy è diventata un appello pubblico affinché le istituzioni intervengano rapidamente, garantendo accoglienza, inclusione e supporto educativo ai bambini autistici e alle loro famiglie.

Lo riporta su Facebook, denunciAMOfoggia.