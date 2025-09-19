Edizione n° 5828

Bologna, smantellata organizzazione che gestiva "diplomifici"
18 Settembre 2025 - ore  13:33

Garante Privacy: si al riconoscimento facciale in aeroporto, nessun divieto generale
18 Settembre 2025 - ore  11:26

Il Politecnico di Bari si ferma per Gaza: un minuto di silenzio nelle aule universitarie

SILENZIO Il Politecnico di Bari si ferma per Gaza: un minuto di silenzio nelle aule universitarie

Il Politecnico di Bari ha scelto di esprimere la propria ferma contrarietà all’uso della guerra e la propria vicinanza alla popolazione civile colpita

Il Politecnico di Bari si ferma per Gaza: un minuto di silenzio nelle aule universitarie

Gaza

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Settembre 2025
Bari // Cronaca //

Di fronte al perdurare del conflitto in Palestina e al crescente numero di vittime civili nella Striscia di Gaza, il Politecnico di Bari ha scelto di esprimere la propria ferma contrarietà all’uso della guerra e la propria vicinanza alla popolazione civile colpita.

Il Senato Accademico dell’ateneo ha deliberato che, a partire da lunedì 22 settembre, la prima lezione di ogni corso dell’anno accademico 2025/2026 sarà aperta con un minuto di silenzio. Un gesto simbolico che richiama i principi della Costituzione italiana, che ripudia la guerra, e che ribadisce il ruolo dell’università come luogo di educazione, coscienza civile e responsabilità collettiva.

Il minuto di raccoglimento sarà un atto di memoria e solidarietà verso le vittime del conflitto e potrà essere accompagnato, a discrezione del docente, da una breve riflessione sul valore della pace e della dignità umana.

“Il Politecnico di Bari – sottolinea la nota – non può restare indifferente di fronte a tanto dolore. Questo gesto intende ribadire l’importanza di costruire una cultura di pace e il dovere delle istituzioni educative di trasmettere valori di giustizia e responsabilità”.

