Edizione n° 5829

BALLON D'ESSAI

19 Settembre 2025 - ore  12:06

19 Settembre 2025 - ore  12:24

Home // Stato news // Lama Scaloria: affidato l’incarico per il Piano di Indagini geologiche

LAMA SCALORIA Lama Scaloria: affidato l’incarico per il Piano di Indagini geologiche

Il Comune di Manfredonia accelera sul progetto di sicurezza idraulica e mobilità sostenibile

LAMA SCALORIA MANFREDONIA, ARCHIVIO

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
19 Settembre 2025
Stato news //

Manfredonia, 9 settembre 2025 – Con la Determina n. 1638, il dirigente del Settore VI “Urbanistica e Sviluppo Sostenibile” del Comune di Manfredonia, ing. Lucio Barbaro, ha ufficializzato l’affidamento dell’incarico per l’esecuzione del Piano di Indagini geologiche relativo al progetto di rigenerazione urbana “Lama Scaloria: sicurezza idraulica e mobilità sostenibile”.

Si tratta di un passaggio cruciale per l’avvio operativo dell’intervento, che rientra nel finanziamento regionale dei POR FESR – FSE 2014/2020 (Asse XII – Azione 12.1), con un investimento complessivo aggiornato a circa 2,53 milioni di euro, cofinanziato dal Comune con oltre 1,1 milioni di risorse proprie.

L’iter ha preso avvio nel 2019 con l’ammissione a finanziamento da parte della Regione Puglia. Negli anni successivi il progetto è stato sottoposto a pareri tecnici e prescrizioni dell’Autorità di Bacino, che hanno reso necessaria una rielaborazione del Piano delle indagini geologiche e geotecniche, oltre a un aggiornamento economico secondo il vigente Codice degli Appalti.

Nel luglio 2025, il Consiglio comunale ha approvato la variazione di bilancio per garantire la copertura finanziaria dell’intervento, successivamente recepita nel PEG.

La procedura è stata gestita tramite la Centrale Unica di Committenza del Tavoliere, alla quale il Comune di Manfredonia aderisce insieme ad altri enti territoriali. A seguito della RDO n. 0005014/2025, l’incarico è stato affidato alla SICES srl Unipersonale di Foggia, rappresentata legalmente da Donato Antonio Fatigato. L’offerta economica presentata, pari a € 29.359,18 oltre IVA (per un totale di € 35.818,19), è risultata la più vantaggiosa rispetto all’importo stimato a base di gara.

Il Piano di Indagini geologiche rappresenta un passaggio tecnico fondamentale per garantire la sicurezza idraulica dell’area e la progettazione delle opere di mobilità sostenibile previste nell’intervento. La società incaricata si è impegnata a consegnare il piano entro 5 giorni dall’attivazione del servizio. Il progetto complessivo mira non solo a mitigare il rischio idraulico in un’area sensibile come quella della Lama Scaloria, ma anche a valorizzare il territorio con soluzioni innovative per la mobilità urbana.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

