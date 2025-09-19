Il Comune di Manfredonia ha formalizzato l’accertamento delle entrate derivanti da autorizzazioni e concessioni relative agli impianti pubblicitari rilasciati nel primo semestre del 2025. Con determinazione n. 1708 del 17 settembre 2025, il dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile, ing. Lucio Barbaro, ha disposto l’iscrizione a bilancio della somma complessiva di 10.320 euro, a titolo di canone unico patrimoniale.

Il canone unico patrimoniale (CUP), istituito con la legge 160/2019, regola i corrispettivi dovuti per l’occupazione del suolo pubblico e per l’installazione di mezzi pubblicitari. A Manfredonia, la disciplina locale del CUP è stata introdotta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 14 aprile 2021, che ha recepito la normativa nazionale a partire dal 1° gennaio 2021.

L’entrata accertata riguarda i titolari di tre autorizzazioni e tredici concessioni per impianti pubblicitari, rilasciate dal Comune nei primi sei mesi del 2025. Tali proventi sono stati imputati al capitolo 424 del bilancio comunale, dedicato appunto al canone unico patrimoniale.

L’iter amministrativo

Il procedimento è stato curato dal Servizio Demanio e Patrimonio, con la relazione tecnica del funzionario geom. Matteo Mondelli. Come previsto dal Testo unico degli enti locali (D.lgs. 267/2000), l’accertamento rappresenta la prima fase della gestione dell’entrata: attraverso la verifica della ragione del credito, del titolo giuridico e dei debitori, viene quantificata la somma da incassare e fissata la relativa scadenza.

Il principio contabile applicato, stabilito dal D.lgs. 118/2011, impone infatti agli enti locali di accertare integralmente tutte le entrate, anche quelle di difficile esazione, in modo da garantire la corretta rappresentazione finanziaria e il rispetto degli equilibri di bilancio.

L’importanza per il bilancio comunale

L’accertamento della somma di 10.320 euro per il primo semestre 2025 si inserisce nel quadro delle attività di verifica e monitoraggio delle entrate patrimoniali. Si tratta di un passaggio rilevante anche in vista della predisposizione degli atti di assestamento generale e della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

La determinazione dirigenziale ribadisce inoltre che la riscossione delle entrate avviene in coerenza con i principi di trasparenza e corretta gestione delle risorse pubbliche. Il provvedimento è stato pubblicato sull’Albo Pretorio online del Comune il 19 settembre 2025, con permanenza per 15 giorni consecutivi, ed è consultabile anche nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.

Garanzie di regolarità

Nel documento firmato digitalmente dall’ing. Lucio Barbaro si attesta la regolarità tecnica e amministrativa del procedimento, in conformità con l’art. 147-bis del D.lgs. 267/2000, che prevede il controllo preventivo sugli atti. Viene inoltre precisato che il provvedimento non rientra tra quelli soggetti all’obbligo di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari previsto dal D.lgs. 33/2013.

Un percorso di controllo e trasparenza

L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia dell’Amministrazione comunale di Manfredonia volta a garantire il monitoraggio puntuale delle entrate e la corretta applicazione delle normative sul canone unico patrimoniale. La gestione delle concessioni pubblicitarie, infatti, non rappresenta solo un obbligo di legge, ma anche una fonte importante di entrata per le casse comunali, utile a sostenere i servizi e le attività dell’Ente.