Manfredonia, al via la disinfestazione notturna contro la West Nile

ASE S.p.A. e il Comune di Manfredonia – Assessorato alla Sostenibilità, Qualità della Vita e Comunità Energetiche informano la cittadinanza che saranno effettuati gli INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE NOTTURNA (West Nile) secondo il seguente calendario:

Nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 settembre dalle ore 00:01 alle ore 06:00.

Zona Monticchio – Centro

da inizio abitato lato est fino a via Arcivescovado Scaloria inclusa – attesta viale Padre Pio – comprende zone C/8, C/9, C/10, C/11.

Nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 settembre dalle ore 00:01 alle ore 06:00.

Zona Centro – Stazione

da via Arcivescovado – Scaloria attestante fino a via E. Giustino inclusa – comprende via delle Margherite – cooperative Algesiro – Gozzini.

Zona Porta Foggia

da via E. Giustino attestante a fine abitato lato ovest – comprende zona 167 – zone C/12, C/13.

Nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 settembre dalle ore 00:01 alle ore 06:00.

Secondo piano di zona – D32 Comparti e Case Sparse.

Sciale delle Rondinelle

Lido La Bussola

Sciale degli Zingari

Scalo dei Saraceni

Ippocampo

Frazione Montagna

Borgo Mezzanone

Siponto

Nella notte tra lunedì 22 settembre e martedì 23 settembre dalle 00:01 alle 06:00.

Per la buona riuscita dell’operazione e per garantire la sicurezza di tutti, si invita la cittadinanza a collaborare seguendo alcune semplici ma fondamentali precauzioni:

Tenere chiuse finestre e balconi durante le ore dell’intervento;

Coprire con teli protettivi arnie, voliere, gabbie e contenitori di cibo per animali;

Ritirare indumenti stesi e alimenti posti all’esterno delle abitazioni.

Il servizio sarà effettuato dalla ditta Urbano Chimica srl di San Giovanni Rotondo (FG).

Il Direttore Tecnico del Servizio è la Dott.ssa Sara Palumbo.

Numero Centro Antiveleni: 800.183459.

In caso di condizioni meteo avverse, il servizio potrà essere rinviato.

Per ulteriori informazioni:

www.asemanfredonia.it

www.comune.manfredonia.fg.it

Numero verde ASE: 800.724590 (lun–ven 09:00 – 18:00 | sab 09:00–13:00)

Si ringrazia la cittadinanza per la collaborazione.