19 Settembre 2025 - ore  12:06

19 Settembre 2025 - ore  12:24

Home // Manfredonia // Manfredonia, al via la disinfestazione notturna contro la West Nile

SICUREZZA Manfredonia, al via la disinfestazione notturna contro la West Nile

Interventi programmati dal 22 al 26 settembre in diverse zone della città: consigli utili per la sicurezza dei cittadini.

Manfredonia, al via la disinfestazione notturna contro la West Nile

IMMAGINE D'ARCHIVIO, DISINFESTAZIONE

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Settembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

ASE S.p.A. e il Comune di Manfredonia – Assessorato alla Sostenibilità, Qualità della Vita e Comunità Energetiche informano la cittadinanza che saranno effettuati gli INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE NOTTURNA (West Nile) secondo il seguente calendario:

Nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 settembre dalle ore 00:01 alle ore 06:00.

Zona Monticchio – Centro

da inizio abitato lato est fino a via Arcivescovado Scaloria inclusa – attesta viale Padre Pio – comprende zone C/8, C/9, C/10, C/11.

 

Nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 settembre dalle ore 00:01 alle ore 06:00.

Zona Centro – Stazione

da via Arcivescovado – Scaloria attestante fino a via E. Giustino inclusa – comprende via delle Margherite – cooperative Algesiro – Gozzini.

Zona Porta Foggia

da via E. Giustino attestante a fine abitato lato ovest – comprende zona 167 – zone C/12, C/13.

 

Nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 settembre dalle ore 00:01 alle ore 06:00.

Secondo piano di zona – D32 Comparti e Case Sparse.

  • Sciale delle Rondinelle
  • Lido La Bussola
  • Sciale degli Zingari
  • Scalo dei Saraceni
  • Ippocampo
  • Frazione Montagna
  • Borgo Mezzanone
  • Siponto

Nella notte tra lunedì 22 settembre e martedì 23 settembre dalle 00:01 alle 06:00.

Per la buona riuscita dell’operazione e per garantire la sicurezza di tutti, si invita la cittadinanza a collaborare seguendo alcune semplici ma fondamentali precauzioni:

  • Tenere chiuse finestre e balconi durante le ore dell’intervento;
  • Coprire con teli protettivi arnie, voliere, gabbie e contenitori di cibo per animali;
  • Ritirare indumenti stesi e alimenti posti all’esterno delle abitazioni.

Il servizio sarà effettuato dalla ditta Urbano Chimica srl di San Giovanni Rotondo (FG).

Il Direttore Tecnico del Servizio è la Dott.ssa Sara Palumbo.

Numero Centro Antiveleni: 800.183459.

In caso di condizioni meteo avverse, il servizio potrà essere rinviato.

Per ulteriori informazioni:

 www.asemanfredonia.it

 www.comune.manfredonia.fg.it

Numero verde ASE: 800.724590 (lun–ven 09:00 – 18:00 | sab 09:00–13:00)

Si ringrazia la cittadinanza per la collaborazione.

