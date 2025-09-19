Manfredonia, al via la gara per la realizzazione del Parco di Grotta Scaloria

MANFREDONIA – 18 settembre 2025. Il Comune di Manfredonia compie un passo decisivo per la valorizzazione del proprio patrimonio storico e paesaggistico. Con la determinazione dirigenziale n. 1713 del 18 settembre 2025, il Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile, guidato dall’ingegnere Lucio Barbaro, ha infatti approvato l’indizione della gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione del Parco di Grotta Scaloria, uno dei siti archeologici più significativi dell’area sipontina.

Il progetto, finanziato nell’ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Asse XII “Sviluppo urbano sostenibile”, prevede un investimento complessivo di oltre 552mila euro, di cui 486.650,99 euro a base d’asta e 15.613,64 euro destinati agli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.

Un percorso lungo e articolato

La vicenda amministrativa che ha condotto alla gara prende avvio nel 2017, quando il Comune di Manfredonia, insieme a quello di Zapponeta, ottenne dalla Regione Puglia il riconoscimento come Autorità Urbana e l’accesso ai finanziamenti europei. Nel 2019 fu sottoscritto il disciplinare con la Regione per la realizzazione del parco, mentre nel 2020 venne affidata la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza alla società SAB S.r.l. di Perugia. Dopo i necessari pareri della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e delle autorità competenti in materia idrogeologica e paesaggistica, il Consiglio comunale di Manfredonia ha approvato il progetto definitivo nel dicembre 2024.

Nel corso del 2025 si è reso necessario un aggiornamento tecnico per adeguare gli elaborati progettuali al nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) e al prezziario regionale vigente.

La gara e i criteri di aggiudicazione

La procedura di affidamento sarà condotta attraverso la Centrale Unica di Committenza (CUC) del Tavoliere, di cui Manfredonia fa parte insieme ad altri Comuni. La modalità scelta è quella della procedura negoziata senza bando, come previsto dall’art. 50 del Codice dei contratti, con consultazione di almeno cinque operatori economici individuati tramite indagini di mercato o elenchi ufficiali.

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, con la possibilità di esclusione automatica delle offerte anomale qualora i concorrenti ammessi siano almeno cinque. L’appalto è classificato in diverse categorie: restauro di beni immobili sottoposti a tutela, scavi archeologici, impianti di illuminazione pubblica, verde e arredo urbano, opere di ingegneria naturalistica.

Obiettivi e ricadute

L’intervento mira alla creazione di un parco archeologico e naturalistico capace di valorizzare uno dei siti preistorici più importanti del Gargano. Grotta Scaloria, infatti, conserva tracce di insediamenti neolitici e testimonianze cultuali di straordinario rilievo, che potranno essere meglio fruite e protette grazie alla nuova infrastrutturazione.

Il parco sarà dotato di spazi verdi, percorsi attrezzati, illuminazione e arredi urbani, in un’ottica di integrazione tra tutela del patrimonio culturale e sviluppo turistico sostenibile. Un investimento che si inserisce nella più ampia strategia comunale di rilancio del territorio attraverso la valorizzazione delle proprie eccellenze storiche e ambientali.

Trasparenza e garanzie

La determinazione specifica che la spesa è stata prenotata a bilancio per l’esercizio 2025 e che l’intero iter rispetta i principi di trasparenza, legalità e tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla normativa antimafia (legge 136/2010). Responsabile unico del procedimento (RUP) è stato nominato temporaneamente lo stesso dirigente Barbaro, in sostituzione dell’architetto Ciro Salvemini, mentre per la fase di affidamento le funzioni sono state assegnate all’architetto Ada Palmieri, funzionaria comunale già impegnata nel supporto al progetto.