Manfredonia – La Giunta comunale ha approvato all’unanimità le linee guida per la realizzazione di opere di Street Art e Arte Urbana nel territorio cittadino. Si tratta di un provvedimento che segna un passo significativo nella strategia di rigenerazione urbana avviata dall’amministrazione guidata dal sindaco Domenico La Marca e che intende restituire nuova vitalità agli spazi pubblici, in particolare alle aree periferiche e ai luoghi in stato di degrado.

La decisione è maturata durante la seduta del 18 settembre 2025, tenutasi presso Palazzo di Città, alla presenza della Giunta comunale al completo e del vice segretario Matteo Ognissanti. Su proposta dell’assessore alla Pianificazione e Rigenerazione Urbana, avv. Giovanni Mansueto, è stato presentato un documento programmatico che definisce finalità, limiti e modalità operative per l’attuazione degli interventi artistici nello spazio urbano.

La delibera muove dal presupposto che la rigenerazione urbana non sia solo un intervento edilizio, ma un processo partecipato capace di recuperare spazi abbandonati e degradati, restituendoli alla comunità in chiave culturale e sociale. In questo quadro, la Street Art assume un ruolo strategico: murales, installazioni e altre forme di arte urbana possono trasformare luoghi anonimi in punti di attrazione, migliorando l’estetica e contribuendo alla coesione sociale.

Secondo la relazione illustrata in Giunta, le esperienze già maturate a livello nazionale e internazionale mostrano come l’arte urbana sia in grado di generare un impatto positivo anche sull’economia locale, rafforzando il senso di appartenenza e creando nuove opportunità di turismo culturale. “Vogliamo dare ai giovani e agli artisti spazi legali e condivisi in cui esprimere creatività e talento”, ha dichiarato l’assessore Mansueto, sottolineando il valore inclusivo e comunitario dell’iniziativa.

Il quadro normativo

L’approvazione delle linee guida si inserisce in un contesto normativo e programmatico più ampio. La Regione Puglia, con la legge n. 23 del 7 luglio 2020, ha riconosciuto la Street Art come forma espressiva capace di contribuire alla riqualificazione e valorizzazione dei luoghi urbani. Già nel 2019, con la programmazione STHAR LAB, erano stati finanziati numerosi interventi a favore dei Comuni pugliesi per un totale di 3,6 milioni di euro.

Anche l’amministrazione comunale di Manfredonia aveva intrapreso negli ultimi mesi un percorso di rinnovamento. Con la delibera di Giunta n. 108 del 16 maggio 2025 era stato avviato un programma di rigenerazione urbana basato anche sull’urbanistica tattica, ossia interventi a basso costo e forte impatto visivo, realizzati con la partecipazione diretta dei cittadini. L’idea è quella di integrare Street Art, spazi verdi e sport in un piano strategico di riqualificazione dei quartieri.

Le linee guida approvate

Il documento approvato dalla Giunta comunale prevede una serie di criteri generali per regolamentare la pratica dell’arte urbana sul territorio. L’obiettivo è da un lato favorire la libertà espressiva degli artisti, dall’altro tutelare il decoro urbano e la coerenza con i valori culturali e identitari della città.

Le opere dovranno essere realizzate previa autorizzazione e potranno riguardare beni di proprietà pubblica o privata, purché inseriti nei contesti urbani individuati dall’amministrazione. È prevista inoltre una fase preliminare di partecipazione pubblica, con il coinvolgimento dei cittadini, delle associazioni e delle scuole, per condividere progetti e proposte. Particolare attenzione sarà rivolta ai quartieri periferici e alle aree maggiormente esposte a fenomeni di degrado.

La Giunta ha ribadito che il provvedimento non comporta oneri finanziari diretti per il Comune, configurandosi come uno strumento regolatorio che potrà aprire la strada a futuri bandi, partenariati e collaborazioni con realtà associative e culturali.