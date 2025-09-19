L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSP MAM) ha pubblicato un avviso relativo a una richiesta di subingresso in una concessione demaniale marittima nel porto commerciale di Manfredonia.

La domanda, acquisita al protocollo con numero 20250034921 del 17 settembre 2025, è stata presentata dalla ditta individuale di Angelo Marciello (p.iva 00450210711), che ha richiesto l’autorizzazione a subentrare nella concessione demaniale n. 23/2025, attualmente intestata alla società Taman S.r.l., con sede legale nello stesso scalo portuale.

La concessione riguarda l’occupazione e l’uso di un’area demaniale di 821 metri quadrati situata al molo di Ponente, comprendente un fabbricato in muratura destinato a officina meccanica con annessa area asservita.

Come stabilito dalla normativa di settore – dal Codice della Navigazione al regolamento d’uso delle aree demaniali adottato con ordinanza n. 8 del 26 marzo 2024 – l’avviso resterà depositato per 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio online dell’AdSP MAM, accessibile sul sito istituzionale www.adspmam.it, con decorrenza dal 19 settembre fino al 18 ottobre 2025.

Cittadini, operatori e soggetti interessati avranno la possibilità di presentare eventuali osservazioni entro 10 giorni consecutivi dalla data di scadenza della pubblicazione, ovvero entro il 28 ottobre 2025. Nello stesso arco temporale sarà possibile richiedere la visione della documentazione presentata.

Il responsabile del procedimento è l’ingegnere Leonardo Trentadue, a capo dell’Ufficio Demanio e Lavoro Portuale del Dipartimento Esercizio Porti di Manfredonia, Barletta e Termoli. L’avviso è stato inoltre trasmesso al Comune di Manfredonia per la pubblicazione sul proprio Albo Pretorio, al fine di garantirne la massima trasparenza.